LDC : courte victoire du Bayern, courte défaite du Bayer

Mené au bout d'une vingtaine de minutes de jeu suite à un but de Youssef El Arabi (23ème), les Bavarois ont inversé la tendance grâce à un doublé de Robert Lewandowski (34ème, 62ème). A un quart d'heure de la fin du match, Corentin Tolisso a inscrit un troisième but ô combien important (75ème), puisque quelques minutes plus tard, l'Olympiakos a réduit la marque par l'intermédiaire de Guilherme (79ème). Score final 3-2 pour le Bayern. Une bonne performance, selon Niko Kovac, même si de son côté, Karl-Heinz Rummenigge ne semble pas vraiment d'accord avec son entraîneur :

"Je ne pense pas que des performances comme celle d'aujourd'hui nous permettront d'aller loin cette saison. Nous jouons de manière un peu trop insouciante. A un moment, il va falloir se ressaisir. Je crois que c'est la sixième ou septième fois de la saison que nous encaissons deux buts au cours d'un match; cela va finir par devenir problématique."

La superbe frappe de Corentin Tolisso s'est avérée décisive

Avec trois succès en trois rencontres, le Bayern Munich reste en tête de son groupe B, avec cinq points d'avance sur Tottenham, qui s'est imposé 5-0 face à l'Etoile Rouge de Belgrade, grâce notamment à un doublé du Sud-Coréen Heung Min Son, l'ancien du Bayer Leverkusen.

Troisième défaite en trois matchs pour le Bayer

Le Bayer, justement, évoluait hier à Madrid, sur la pelouse de l'Atletico. Malgré une grosse prestation face au grand d'Espagne, les hommes de Peter Bosz se sont inclinés 1-0 suite à un but d'Alvaro Morata dans les dernières minutes de la rencontre (78ème). Troisième défaite en trois matchs pour le Bayer, dont les chances de qualification pour les huitièmes de finale sont de plus en plus compromises, même si Mitchell Weiser veut encore y croire :

"Il reste neuf points à prendre. Bien sûr, cela dépendra de ce que font les autres équipes. Nous avons montré que nous étions capables de tenir tête à nos adversaires. Il nous faut encore travailler sur quelques détails, ce qui nous permettra peut-être de prendre ces neuf points. Nous allons recevoir l'Atletico et la Juventus. Nous n'avons pas encore abandonné tout espoir de qualification."

Kerem Demirbay et Lars Bender font grise mine : le Bayer s'est une nouvelle fois incliné

L'Atletico est en tête de ce groupe D avec 7 points, tout comme la Juventus. La Juve qui a été malmenée par le Lokomotiv Moscou mais qui a fini par s'imposer 2-1 grâce à un doublé de Paulo Dybala en fin de rencontre (77ème, 79ème).

Paris et City cartonnent

Dans les autres matchs de la soirée, victoire 5-0 du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Bruges, grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Les Parisiens comptent neuf points dans leur groupe A, soit cinq longueurs d'avance sur le Real Madrid, qui est allé gagner 1-0 sur le terrain de Galatasaray. Enfin dans le groupe C, victoire 5-1 de Manchester City sur l'Atalanta. City qui compte neuf points, soit cinq de plus que le Shakhtar Donetsk et le Dinamo Zagreb, qui ont fait match nul 2-2.