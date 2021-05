LDC : Chelsea rejoint Manchester City en finale

Sur sa pelouse de Stamford Bridge, Chelsea n’a pas tremblé. Alors que son adversaire, tenu en échec lors du match aller à Madrid, avait la pression sur ses épaules, le club londonien a pu dérouler son football sans vraiment être inquiété.

Timo Werner, auteur du premier but de la rencontre

Extrêmement solide défensivement, inspiré en attaque, Chelsea a su à la fois contenir les assauts des joueurs offensifs madrilènes mais aussi, et surtout, se procurer de nombreuses occasions. Et contrairement au match aller, les Blues n’ont pas trouvé le chemin des filets qu’une seule fois. Timo Werner, malchanceux lors du match aller, et Mason Mount, ont tous les deux inscrit un but. Cela dit, au vu de la deuxième mi-temps, à sens unique, Chelsea aurait pu corser l’addition.

Chelsea n'aura pas peur de Manchester City

Cette qualification pour la finale, nette et sans bavure, est évidemment à mettre au crédit de Thomas Tuchel. Depuis son arrivée en janvier dernier sur le banc de touche de Chelsea, l’entraîneur allemand a réussi à mettre en confiance et à faire progresser la ribambelle de jeunes joueurs qui semblaient un peu perdus sous les ordres de son prédécesseur Frank Lampard.

Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea depuis janvier 2021

En finale, Chelsea rencontrera Manchester City pour un duel 100% anglais. Les Blues ont déjà gagné une rencontre importante face aux Citizens cette année, en avril dernier, en demi-finale de la Coupe d’Angleterre. Un match qui servira de référence à Thomas Tuchel.

"Je l’ai déjà dit mais le Bayern Munich et Manchester City sont ce qui se fait de mieux en Europe selon moi, que ce soit cette saison ou la saison dernière. Le but pour nous était de combler l’écart avec City notamment et c’est ce que nous avons fait lors de cette demi-finale de FA Cup avec une performance exceptionnelle", a déclaré l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund après la rencontre.

"Nous aurons besoin de ce même niveau de performance lors de la finale. Mais en tout cas, ce match nous donne de la confiance, une sorte de croyance en nous."

La revanche de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel qui, en se qualifiant pour cette finale, devient le premier entraîneur à atteindre ce stade de la compétition deux ans de suite avec deux équipes différentes.

Thiago Silva au duel avec Eden Hazard

Remercié par le PSG en décembre 2020, l’entraîneur allemand a reçu le soutien de Thiago Silva après la rencontre. Selon le défenseur brésilien, qui évolue à Chelsea, le club parisien peut nourrir des regrets. "Le PSG a fait son choix, de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C'est difficile à expliquer mais pour moi c'était triste", a-t-il déclaré au micro de la télévision française RMC Sports.

