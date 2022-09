LDC : le Borussia Dortmund ouvre le bal

Eliminés dès la phase de poules la saison dernière dans un groupe qui était a priori à leur portée, les joueurs du Borussia visent cette fois-ci une qualification pour les huitièmes de finale. Reversés dans le groupe G, notamment en compagnie de Manchester City et du FC Séville, Marco Reus et ses partenaires affrontent ce soir une équipe du FC Copenhague qui est de facto considérée comme étant le petit poucet de la poule.

Le retour des tribunes debout

Pour le capitaine du Borussia, la tâche est simple : prendre trois points face au champion du Danemark, qui a mal démarré sa saison au pays. Un succès qui devra se construire avec un stade comble : en effet, pour la première fois depuis les années 90, il n'y aura plus de sièges installés dans les tribunes debout.

Pour des raisons de sécurité, la Südtribüne de Dortmund, surnommée le Mur Jaune, était jusqu'alors équipée de sièges lors des matchs européens

Ce qui signifie que le fameux "Gelbe Wand" (Mur Jaune, ndlr) affichera complet pour donner de la voix, et plus de 80 000 spectateurs seront présents, comme en championnat, pour la plus grande joie du capitaine de Dortmund :

"Nous allons disputer 90 minutes au cours desquelles nous voudrons montrer que nous sommes la meilleure équipe et nous espérer démarrer cette campagne avec une victoire. Nous sommes heureux de jouer devant le Mur Jaune au complet, et nous espérons qu'il y aura du spectacle", a déclaré Marco Reus en conférence de presse.

Borussia Dortmund-FC Copenhague, coup d'envoi prévu à 16h45 en temps universel.

Le Shakhtar et le retour à la normalité

Autre club allemand engagé ce soir en Ligue des champions : le RB Leipzig. Sèchement battu le week-end dernier par l'Eintracht Francfort (une lourde défaite 4-0), le RB pointe actuellement à une décevante 11è place en championnat. La C1 arrive donc à point nommé pour Christopher Nkunku et ses coéquipiers, qui voudront réagir et enfin lancer leur saison.

Ce soir, Leipzig accueille donc une équipe du Shakhtar Donetsk qui a vu sa saison interrompue en février dernier suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après plusieurs mois sans football, le Shakhtar, aujourd'hui basé à Kiev, la capitale, a repris la compétition il y a quelques semaines seulement. Pour Peter Gulasci, le gardien de Leipzig, c'est une bonne chose, même si l'essentiel est ailleurs :

"C'est une situation difficile, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, mais pour un joueur, une équipe, rejouer au football, c'est un petit pas en direction de la normalité. Pour les gens aussi, c'est une bonne chose, même si ce n'est pas là le plus important", a déclaré le portier hongrois en conférence de presse.

Le Shakhtar Donetsk face FC Metalist 1925 Kharkiv, en août dernier, s'est disputé dans un stade vide pour des raisons de sécurité

Le PSG crée une polémique sur les transports

Dans l'autre rencontre de ce groupe F, le Real Madrid, évoluera à Glasgow sur la pelouse du Celtic. Dans le groupe E, l'AC Milan jouera en Autriche contre Salzbourg. Dans le groupe G (celui de Dortmund), le FC Séville accueillera Manchester City. Enfin, dans le groupe H, le Benfica recevra le Maccabi Haifa, tandis que le Paris Saint-Germain jouera contre la Juventus.

Le PSG qui est sous le feu des critiques après les réactions de Kylian Mbappé et de Christophe Galtier suite à une question concernant les moyens de transport utilisés par le club parisien, et si le train serait éventuellement une solution. L'attaquant français a pouffé de rire, tandis que l'entraîneur du PSG a répondu de façon ironique qu'il avait "discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile".

Toutes les rencontres de la soirée débuteront à 19h en temps universel.