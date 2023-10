LDC : le Bayern souffre et gagne, l'Union Berlin perd encore

Les Berlinois ont réalisé une bonne première mi-temps mais n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. Résultat : l'Union Berlin a fini par craquer en seconde période face au champion d'Italie. Un but de Giacomo Raspadori à la 65è minute de jeu a suffi aux Napolitains pour faire la différence. Défaite 1-0 de l'Union Berlin, qui voit ses chances de qualification pour le prochain tour s'amenuiser un peu plus. Mais la priorité est ailleurs, estime Urs Fischer :

"Même si nous avons dit que nous souhaiterions bien nous qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, notre objectif principal cette saison reste la Bundesliga. Nous avons trois jours pour nous préparer pour notre rencontre à Brême face au Werder. Nous devons rapidement digérer cette cruelle défaite, au terme d'une partie où nous avons bien joué, mais à l'issue de laquelle nous repartons les mains vides", a déclaré le technicien suisse à l'issue de la rencontre.

Avec trois défaites en trois matchs, l'Union Berlin est bon dernier de son groupe C. Un groupe dominé par le Real Madrid, qui est allé gagner 2-1 au Portugal face au Sporting Braga.

Le Bayern victorieux dans la douleur

Le Bayern a beau s'être imposé, le champion d'Allemagne a passé une soirée difficile. Bousculé par Galatasaray, les Bavarois ont certes ouvert le score à la 8è minute de jeu par l'intermédiaire de Kingsley Coman, mais ont vu les Stambouliotes revenir au score à la demi-heure de jeu suite à un pénalty de Mauro Icardi.

Mais la domination de Galatasaray s'est avérée stérile, et le Bayern Munich a fini par faire la différence, d'abord grâce à Harry Kane, puis grâce à Jamal Musiala. 3-1 score final. A l'issue de la rencontre, l'entraîneur Thomas Tuchel était véritablement soulagé et fier de ses joueurs :

"C'était une victoire très importante et quelque chose d'extraordinaire que de s'imposer ici. Cela faisait 17 matchs que Galatasaray n'avait pas perdu. Gagner dans ce stade est incroyablement difficile. Nous avons eu beaucoup de difficultés en première période, à l'issue de laquelle Galatasaray méritait de mener au score. Mais en seconde période, nous nous sommes montrés très dangereux et très efficaces devant le but. Nous avons eu de nombreuses occasions, notamment grâce à Leroy Sané", a estimé le technicien allemand en conférence de presse.

Le Bayern Munich s'en est sorti grâce à ses stars : Jamal Musiala, Kingsley Coman et Harry Kane Image : Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Troisième succès en trois matchs pour les Bavarois, solidement en tête de leur groupe A, avec cinq points d'avance sur Galatasaray, et six sur Manchester United, qui est parvenu à battre le FC Copenhague 1-0. Un succès notamment décroché grâce à une parade d'André Onana sur un pénalty de Jordan Larsson à la toute dernière seconde de la rencontre.

Dans les autres rencontres de la soirée, Arsenal s'est imposé 2-1 sur la pelouse du FC Séville et reprend la tête du groupe B, puisque dans le même temps, Lens n'a pu faire mieux que 1-1 face au PSV Eindhoven. Enfin, dans le groupe D, la Real Sociedad (vainqueur 1-0 de Benfica) et l'Inter Milan (qui a battu Salzburg 2-1) se partagent la tête avec sept points chacun.