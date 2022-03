LDC : l'Atletico Madrid et Benfica en quarts de finale

Dominateurs en première mi-temps, les Red Devils ont été surpris par l'Atletico, qui a marqué le seul but de la rencontre par l'intermédiaire Renan Lodi à la 41è minute de jeu. Par la suite, les Colchoneros ont géré leur avance, avec la relative complicité de l'arbitre, si l'on en croit les propos de l'entraîneur Ralf Rangnick :

"Nous étions meilleurs en première mi-temps, mais comme je l'ai dit, c'est important de marquer le premier but de la rencontre. En seconde période, j'ai eu l'impression que la partie s'arrêtait toutes les deux minutes parce qu'il y avait un joueur au sol. Il y a eu des décisions arbitrales curieuses", a balancé le technicien allemand en conférence de presse. "Je ne dirais pas qu'elles ont été décisives, mais je crois que l'arbitre a permis à l'Atletico Madrid de gagner du temps comme il le souhaitait. C'était frustrant, difficile pour nous. Nous avons fait tout ce que nous avons pu."

Union sacrée à l'Atletico

De son côté, l'entraîneur Diego Simeone s'est montré ravi de la performance de ses joueurs, qui ont non seulement éteint les velléités offensives de Manchester United, mais surtout, qui ont une fois de plus fait preuve d'une combativité de tous les instants et d'une détermination sans faille :

"Notre saison en championnat a été plutôt irrégulière après le titre de l'an passé. Ce n'est pas facile de réitérer cet exploit parce que tu dois être meilleur d'année en année. Mais depuis un mois, les choses sont différentes depuis que nous avons eu une discussion franche entre nous", a raconté le technicien argentin. "Nous avons fait des choix, et aujourd'hui, notre groupe est tellement déterminé que, s'il y avait une piscine, les joueurs sauteraient sans réfléchir, qu'il y ait de l'eau dedans ou non."

Benfica en quarts pour la première fois depuis 2016

Dans l'autre rencontre de la soirée, qui se déroulait à Amsterdam, l'Ajax a été éliminé par Benfica. Le héros du match n'est autre que Darwin Nunez, auteur du seul but de la rencontre à la 77ème minute de jeu. Fin de parcours pour Sébastien Haller et ses coéquipiers. Le compteur du buteur ivoirien reste donc bloqué à onze réalisations. Quant au Benfica, il retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis six ans.