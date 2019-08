LDC-Afrique: Espérance Tunis sacrée au bout de la procédure

L’Instance africaine de football a annoncé mercredi qu’elle a sanctionné le Wydad Casablanca d’une défaite par forfait après le match nul à l’aller 1-1.

Un véritable revirement au sein de la CAF qui avait, souvenez-vous en juin dernier , décidé de faire rejouer sur un terrain neutre le match Espérance de Tunis–Wydad Casablanca.

Le Tribunal arbitral des Sports avait, la semaine dernière, demandé en revanche à la CAF de réexaminer via sa Commission de discipline la décision. Et c’es justement cet organe de discipline de la CAF, qui a finalement considéré que le Wydad Casablanca avait abandonné le match.

Pour rappel, cette rencontre avait été interrompue à la 60e minute en mai dernier suite aux joueurs marocains qui n’ont pas continué à jouer après avoir constaté que la VAR, l’arbitrage par assistance vidéo ne fonctionnait pas.

Florent Ibenge jette l’éponge au poste du sélectionneur

A l’issue de la réunion mercredi avec le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, le technicien congolais a estimé qu’il est temps de rendre le tablier :

"Je l’ai fait volontiers, comme c’était prévu. Ma première réunion il y a cinq ans, j’avais dit que je ne resterai pas longtemps."

L'attaquant Cedrick Bakambu (RDC)

Après l’élimination en huitièmes de finale de la CAN 2019 par le petit poucet, le Madagascar, Florent Ibenge est devenu la cible privilégiée des critiques. On lui reproche de n’avoir pas été à la hauteur des attentes des Congolais lors de la compétition.

Comme bilan, entre autres en 2015, Florent Ibenge a conduit les Léopards en demi-finale, lors de la CAN en Guinée Equatoriale, et deux ans plus tard au Gabon, sa sélection a atteint les quarts de finale.

Photo illustrant Libermann à Sacrow

Françoise Lory-Blanquart, une cavalière hors de commun

A l’âge de 98 ans, l'habitante de Marly-le-Roi en France, continue à monter à cheval

Elle avec son cheval "Républicaine", ont fini par tissé de forte amitié:

"J'ai toujours aimé le cheval que je montais. Je viens voir Républicaine comme quand je rends visite à un ami"

Cette cavalière infatigable n'a jamais fait de compétition mais elle a choisi la pratique de l'équitation pour l'animal, en vue de perfectionner, ou de se décontracter.