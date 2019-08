LDC : ça passe pour l'Olympiakos et l'Etoile Rouge

A Belgrade, l'Etoile Rouge recevait les Young Boys Berne, champion de Suisse. Le vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1991 s'est qualifié grâce à un match nul 1-1. Il faut dire que l'Etoile Rouge avait fait le plus dur lors du match aller, en faisant 2-2 dans la capitale suisse.

Autre qualifié, l'Olympiakos Le Pirée. Le club de la banlieue d'Athènes, qui se déplaçait en Russie, à Krasnodar, avait déjà acquis une avance confortable lors du premier match, avec une victoire 4-0. Les coéquipiers du défenseur sénégalais Pape Abou Cissé ont donc patiemment attendu l'équipe russe, et se sont même imposés 2-1, grâce à un doublé du Marocain Youssef El Arabi.

Enfin, en Norvège, le Dinamo Zagreb s'est contenté d'un match 1-1 sur la pelouse de Rosenborg.

L'Ajax joue son avenir européen ce soir

L'Etoile Rouge, l'Olympiakos et le Dinamo se qualifient donc pour la phase de groupes de la Ligue des Champions; quant aux Young Boys, Krasnodar et Rosenborg, ils sont reversés en Ligue Europa, où ils joueront les matchs de poule.

Ce soir, l'Ajax Amsterdam reçoit l'APOEL Nicosie, le FC Bruges accueille le LASK Linz, et enfin le Slavia Prague sera aux prises avec le CFR Cluj. Ces rencontres débuteront à 19h en temps universel.

Osaka dans la douleur

A New-York, suite de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Chez les dames, Naomi Osaka a souffert pour se qualifier face à la Russe Anna Blinkova. La tenante du titre s'est imposée en trois sets, 6-4, 6-7, 6-2. Qualification également de Simona Halep, ou encore de Carolina Wozniacki.

Thiem, Tsitsipas et Edmund out

Chez les hommes, il y a eu pas mal de surprises, et beaucoup de têtes de série sont tombées : l'Italien Thomas Fabbiano a sorti Dominic Thiem, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Elimination également de Stefanos Tsitsipas, battu par le Russe Andrey Rublev, 6-4, 6-7, 7-6, 7-5. Sans oublier les fins de parcours de Karen Khachanov, Roberto Bautista Agut, Félix Auger-Aliassime ou encore Kyle Edmund. En revanche, Rafael Nadal s'est qualifié pour le deuxième tour, tout comme John Isner.

Dominic Thiem n'a rien pu faire contre Thomas Fabbiano.

Ta Lou en or

Au Maroc, suite de la 12ème édition des Jeux Africains, qui se déroulent à Rabat jusqu'au 31 août prochain. En athlétisme, Marie-Josée Ta Lou a remporté l'or sur 100m. L'Ivoirienne s'est imposée en 11'09", et ramène sa deuxième médaille d'or à son pays. A noter également la médaille d'or remportée par la Burkinabè Laetita Bambara en marteau, avec un lancer à 65m28. Autre première place sur le podium pour le Pays des Hommes Intègres, celle de Fabrice Zango en triple saut, avec une performance de 16m88.