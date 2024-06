Lavrov pour une coopération renforcée de la Russie au Tchad

Il y a des signes qui ne trompent pas : la Russie a été l'un des premiers pays à féliciter Mahamat Déby pour son élection à la tête du Tchad.

Le président tchadien s'était d'ailleurs rendu au mois de janvier à Moscou, avant les élections. Et durant la campagne, Maksim Shugaley, le directeur de la Fondation pour la protection des valeurs nationales, un groupe de réflexion russe autrefois lié au groupe Wagner, a été vu dans les locaux de Nouvelle Génération, qui soutenait le candidat Deby.

Pour Izadine Ahmat Tidjiani, président du Parti les Démocrates pour le Renouveau, membre de la Coalition Tchad Uni de la mouvance présidentielle, la décision de Mahamat Déby de davantage coopérer avec la Russie peut aider au développement du Tchad.

"Nous sommes contents parce que la Russie, c'est d'abord une force mondiale donc si nous avons une relation étroite avec la Russie, cela signifie que nous sommes sur de bons rails", a-t-il dit.

Ndjamena se rapproche-t-il du Kremlin ?

Jusqu'à présent, la France était un allié de choix pour le Tchad. D'ailleurs elle conserve une base militaire à N'Djamena. Mais étant donné le contexte politique dans plusieurs pays d'Afrique francophone, l'analyste politique Dr Yamingué Bétimbaye pense que la France devrait revoir son offre à la hausse vis-à-vis du Tchad pour conserver la place importante qu'elle y occupe encore.

"La Russie est en train de gagner du terrain dans un espace qui a été longtemps considéré comme un pré carré français. Donc lorsqu'on voit la Russie débarquer, s'installer, mais aussi s'affermir, et s'étendre sur cet espace, cela montre que c'est la France d'abord au premier chef qui est en train de perdre de l'espace. Et donc c'est quelque chose qui peut être ne va pas véritablement être vu d'un bon œil du côté de l'Elysée", estime Bétimbaye.

''Pourqoui chasser la France et ramener les Russes ?''

La Russie mène depuis plusieurs années une offensive diplomatique en Afrique pour y supplanter les puissances occidentales Image : Nicolas Remene/Le Pictorium/imago images

En revanche, dans l'opposition, certains estiment que l'émancipation de l'influence française ne doit pas forcément signifier de s'allier à la Russie. C'est le cas de Natoïallah Ringar, président du Parti les Intellectuels Socialiste Tchadiens pour l'Evolution.

"La présence des Russes au Tchad est malvenue parce que je connais les Russes : ils n'ont aucun sentiment. Je connais ce que les Russes ont fait aux noirs, aux nègres, aux Africains, pire encore aux Tchadiens donc je pense que le président est en train de nous apporter encore d'autres malheurs. Pourquoi chasser la France et ramener les Russes ? c'est comme chasser Pierre et amener Paul. Donc on n'a pas besoin de la France ni de la Russie", regrette Ringar.

Quatre pays frontaliers du Tchad ont déjà fait appel à des paramilitaires russes : la Centrafrique, le Soudan, la Libye et le Niger. Contrairement à celle de civils russes, leur présence n'est pas confirmée en territoire tchadien.