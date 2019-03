L'assemblée parlementaire franco-allemande est lancée

Le projet était dans les cartons depuis des mois. Cette fois, c'est fait et c'est une première : une assemblée parlementaire franco-allemande vient d'être créée et les députés français et allemands se sont réunis pour la toute première fois ce lundi 25 mars.

Ces cinquante députés français et cinquante députés allemands devront, dans le futur, se réunir au moins deux fois par an. Une nouvelle assemblée avec un objectif principal : tenter de renforcer encore la coopération entre les deux pays en harmonisant notamment les textes législatifs entre Berlin et Paris.

Cela aiderait dans de nombreux domaines : le commerce ou l'agriculture, par exemple. Cela faciliterait aussi la vie des entreprises au niveau fiscal. Mais il y a des différences historiques dans l'écriture des lois entre les deux pays et même quand il y a de nouveaux textes au niveau européen aujourd'hui, leur mise en application diffère souvent entre les deux voisins.

Ecoutez aussi → "Une assemblée parlementaire franco-allemande" - Vu d'Allemagne du 2 janvier 2019

Coordination juridique accrue

Les présidents de l'Assemblée nationale et du Bundestag, MM. Richard Ferrand (LREM, le parti du président Emmanuel Macron) et Wolfgang Schäuble (CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel), ce lundi 25 mars à Paris

C'est ce que comptent changer les parlementaires comme Christophe Arend, député de la République en Marche en France, il préside le Groupe d'amitié parlementaire France-Allemagne. "Aujourd'hui quand les directives européennes arrivent chaque pays va transposer ça à sa manière dans son droit et le résultat et pas forcément le même entre la France et l'Allemagne. Là nous discutons d'un résultat commun et chaque pays, selon ses procédures, transposera", explique-t-il.

Des échanges avaient déjà lieu par le passé mais cette nouvelle assemblée doit favoriser davantage les contacts, les rendre plus efficaces. "Nous avons maintenant un échange direct entre les différents rapporteurs sur les différents sujets et pouvons donc aller beaucoup plus profondément dans le sujet qu'auparavant avec une coordination juridique plus poussée", assure le député allemand CDU Heribert Hirte.

"Optimisme aveugle" ?

Un enthousiasme et des discours qui laissent certains élus sceptiques. La nouvelle assemblée n'aura aucun pouvoir contraignant, ni même de budget propre. L'idée de faire avancer aussi la coopération entre les deux pays pour mieux faire avancer l'Europe toute entière est même d'un "optimisme aveugle", disent certains.

Récemment Emmanuel Macron et Angela Merkel ont encore affiché des visions différentes sur l'Europe. L'Allemagne propose par exemple de transformer le siège de la France à l'ONU en siège européen : refus de Paris. La France aimerait elle un salaire minimum européen : refus de Berlin.

Mais ce nouveau parlement peut aider maintient Heribert Hirte."Je ne pense pas que l'Europe ait des problèmes parce que Macron et Merkel, dans leurs propositions pour le développement futur de l'Union, ont des propositions différentes. C'est tout à fait normal et le fait d'en discuter est aussi tout à fait normal", insiste-t-il. "Ce qui est certain, c'est que les parlements vont apporter un vent nouveau, parce que l'harmonisation du droit européen va être vraiment remaniée."

En signant le texte de création de cette nouvelle assemblée à Paris aujourd'hui le président du Bundestag allemand Wolfgang Schäuble (CDU) a fait une première proposition : l'élaboration d'une culture commune aux deux pays en matière de politique de sécurité et de défense. Tout un programme …