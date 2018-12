L'arrestation d'un ex-chef de milice centrafricaine diversement interprêtée à Bangui

Homme d’affaire, politique, dirigeant sportif puis chef de guerre. Patrice-Edouard Ngaïssona, devra désormais vivre loin de tous ces honneurs. Même si l’homme de la rue voit dans son arrestation par la CPI, une réponse à la lutte contre l’impunité, ses sympathisants parlent d’un complot inexpliqué. C'est ce qu'estime Igor Lamaka, ancien porte-parole du Mouvement dit des patriotes antibalak et, actuel porte-parole du Parti Centrafricain de l’Unité et de Développement (PCUD) de Patrice Edouard Ngaissona :

"Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd’hui, la communauté internationale monte un hourdi complot contre les antibalaka alors que nous ne sommes pas les agresseurs. Nous sommes des agressés. Les seleka sont là, ils vivent. D’autres travaillent à la Présidence de la République, ils se pavannent à Ndélé, à Birao et brûlent des maisons à Alindao, Yppi, Bria, Batangafo, partout, mais personne ne les inquiète. Comme nous dénonçons la justice à double vitesse, nous ne faisons pas confiance à la justice de l’homme, mais nous faisons confiance à la justice de Dieu."

La société civile contente mais....

Les organisations de la société civile centrafricaine souhaitent que la justice internationale s’intéresse aux leaders des deux groupes criminels, allusion faite à l’ex-seleka dont les principaux responsables courent toujours explique Me Fernand Sylvio Mandé-Djapou, le Coordonnateur de la Coalition pour la Cour pénale spéciale.

"On a vu Romboh qui a été arrêté, du groupe antibalaka, Edouard Ngaissona, nous souhaiterons que Ali Darassa de l’UPC soit aussi arrêté, Noureddine Adam et Abdoulaye Hissein du FPRC soient aussi arrêtés, ils sont nombreux, même Sidiki (3R) et Nimery Matar (Force) au niveau de PK5 (Bangui), ces gens qui ont commis des exactions sur le peuple centrafricain, il est important de les arrêter pour ne pas qu’il y’ait deux poids deux mesures. Les enjeux c’est du côté des victimes. Nous voulons la justice. Que la justice soit faite. Nous voulons savoir ce qui s’est passé. Pourquoi on nous a tués, pourquoi on nous a massacrés. Pourquoi des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, car c’est là le but, c’est les chefs d’accusation".

L’arrestation de Patrice Edouard Ngaissona, le 12 décembre en France, sonne comme un rouleau compresseur contre les responsables présumés de la crise centrafricaine.

À Bangui les autorités judiciaires se refusent pour l’heure de tout commentaire.