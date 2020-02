L'armée malienne fait son retour à Kidal

Info matin 7h TU (12.02.2020)

Dans l'actualité: le retour progressif de l'armée malienne dans le nord du Mali. Le travail des enfants dans les mines d'or en Guinée et les risques que cette exploitation comporte pour leur santé et pour leur scolarisation. Et puis on tentera aussi de comprendre pourquoi le coronavirus a pour le moment épargné l'Afrique.