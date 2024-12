L'armée malienne dit avoir tué des membres de l'Azawad

Dans un communiqué, le FLA reconnaît avoir perdu près de dix de ses cadres. Les forces armées maliennes ont, semble-t-il, changé de stratégie avec l’utilisation de ces drones armés.

Selon Fousseyni Ouattara, vice -président de la Commission défense nationale et sécurité au Conseil national de transition, l’organe législatif non élu de la transition, l’opération de ce dimanche (01.12.2024), visant à frapper les principaux leaders des groupes indépendantistes, a été préparée durant des mois. Un changement de méthode qui se justifie selon lui.



"Notre état-major général des armées a changé de tactique. Ce sont des stratégies très bien élaborées qui permettent de minimiser nos pertes et qui nous permettent aussi de minimiser les mouvements de nos troupes. Nous demeurons convaincus qu’avec cette nouvelle stratégie, Tinzaouatène sera bientôt délivrée des éléments nuisibles".

Parmi les huit responsables des mouvements indépendantistes du Nord, dont les véhicules ont été la cible de frappes de drones de l’armée malienne, figurent Mossa Ag Baye, notable de la communauté Idnane, Sidi Ag Baye, cadre politique du mouvement, ou encore Fahad Ag Almahmoud, secrétaire général du Gatia, le Groupe d’autodéfense touareg, imghad et alliés, qui était un temps proche du pouvoir de Bamako avant de changer de bord, il y a de cela quelques mois seulement.

Nécessité d'un dialogue

Pour l’analyste politique Bakary Traoré, les évènements de ce dimanche à Tinzaouatène pourraient convaincre les autres membres du mouvement d’accepter de dialoguer avec les autorités de la transition.



"S’ils sont de bonne foi, ce qui reste de ces mouvements terroristes, je crois qu’ils ont encore une chance de rejoindre la nation malienne et de faire la paix avec les Maliens, d’autant plus que le dialogue intermalien a été engagé en mai dernier et le rapport a été remis au président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta. Celui-ci a mis en place un mois plus tard une commission chargée de rédiger la charte pour la paix et la réconciliation nationale".

Les principaux leaders des groupes séparatistes du Nord, réunis à Tinzaouatene depuis le 26 novembre dernier, avaient annoncé ce week-end, dans un communiqué, la création de ce qu’ils qualifient "d’entité politico-militaire portant les aspirations du peuple de l’Azawad à l'autodétermination", le Front populaire de l’Azawad.

Ceux-ci avaient été chassés de leur fief de Kidal par l’armée malienne, en novembre 2023.