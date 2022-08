L'Argentine récupère un maillot historique de Diego Maradona

L'ancien capitaine de la Mannschaft , Lothar Matthäus a retourné ce maillot historique pour les Argentins lors d'une cérémonie ce jeudi à l'ambassade d'Argentine à Madrid : "Il s'agit d'un maillot que Diego Maradona m'a donné à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 1986", a annoncé l'ancien capitaine de la Mannschaft.

Un souvenir inoubliable

Le maillot de Diego Maradona est une marque inoubliable, a fait savoir Matthäus. "Je me réjouis de ce maillot qui a un très grand souvenir dans ma carrière. Mais je crois que la meilleure place de ce maillot à l'avenir est ici à l'ambassade d'Argentine", ajoute-il. Matthäus avait aussi échangé son maillot avec Maradona après la finale du Mondial 1990, remporté par les Allemands en Italie. Ce maillot se trouve dans un musée en Allemagne.

Pour rappel, le maillot porté par Maradona contre l'Angleterre dans les quarts de finale du Mondial 1986, quand il a marqué le controversé but de la "Main de Dieu", a été vendu pour plus de 9 millions de dollars US dans une vente aux enchères en ligne de Sotheby's, en mai dernier. C'est le plus haut montant jamais payé pour un souvenir sportif.

Les favoris au Mondial selon Matthäus

L'ancien capitaine de la sélection allemande de football s'est également exprimé au sujet des équipes favorites de la Coupe du monde prévue dans trois mois au Qatar :

"L'Allemagne, l'Argentine ont la possibilité de gagner, mais pas que les deux, car d'autres équipes ont aussi de très bons joueurs", rappelle Matthäus.