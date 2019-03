Large victoire de Macky Sall également à Saint-Louis

A l’exception de Ziguinchor, Thiès et Touba où le candidat de Benno Bokk Yakkar a été distancé par Ousmane Sonko et Idrissa Seck, la coalition au pouvoir remporte la bataille électorale dans toutes les grandes agglomérations du pays.Pas de 2nd tour au Sénégal – Macky Sall réélu

C’est le cas de Saint-Louis, ville natale de l’épouse du chef de l’Etat sortant.

La victoire écrasante de Macky Sall dès le premier tour est tout de même rejetée par les quatre autres candidats de l’opposition.

Dr Abdoulaye Ndoye est cordinateur régional du parti de Rewmi – d’Idrissa Seck - à Saint-Louis.

« Nous rejetons ce verdict des urnes et nous savons que ces résultats ne réflètent pas la volonté des Sénégalais. Très certainement, il faut s’attendre à des lendemains difficiles, à des lendemains chauds et à des réactions des populations. Ca commencé déjà à l’université de Dakar, à Thiès etc. Tout l’ensemble de la classe politique a été brimée. C’est tout le peuple qui a été brimé et le peuple va réagir. »

A travers un communiqué qu’ils ont rendu public, les quatre perdants estiment que « …le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l'histoire »

Contestation… mais de la retenue

« Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel », peut-on lire dans le même communiqué signé des quatre rivaux de Macky Sall, juste après l’annonce de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).

Amadou Moustapha Niang, coordinateur adjoint départemental du Pastef, le parti d’Ousmane Sonko prône la retenue.

« Le combat a été très dur surtout ici à Saint-Louis. On était en compétition avec des ministres, des députés, des directeurs généraux qui avaient des milliards, des mallettes d’argent et nous nous n’avions rien. Avec tout cela, nous sommes parvenus à devenir le principal parti d’opposition. Pour nous, c’est parfait. »

En attendant la prestation de serment du président réélu pour un second mandat de cinq (05) ans, ses partisans savourent la victoire de leur candidat.

« Je suis très contente parce que nous avons travaillé pour ça. C’est une victoire méritée » a déclaré une femme de Saint-Louis.

« on est content mais c’ètait prévisible » relativise un autre sympathisant de la même ville.

Après Thies fief de Idrissa Seck, l’annonce des résultats donnant la victoire à Macky Sall dès le premier round de la présidentielle a provoqué aussi des scènes de liesse à Ziguinchor, la ville natale de Ousmane Sonko.