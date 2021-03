L'ancien président français Sarkozy condamné pour corruption

La décision du tribunal est tombée ce lundi. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi 1er mars à trois ans de prison dont un ferme, reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite "des écoutes".

Cette condamnation est une première en France. Jacques Chirac, prédécesseur de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, avait lui aussi été condamné par la justice à de la prison avec sursis, mais pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, par pour corruption.

Le fond de l'affaire

La justice reproche à Nicolas Sarkozy ses échanges avec un haut magistrat, Gilbert Azibert. En 2014, celui-ci aurait fait passer des informations à Nicolas Sarkozy, via son avocat. Informations concernant une autre affaire judiciaire, et auxquelles l'ancien président n'aurait pas dû avoir accès, car elles étaient couvertes par le secret au niveau de la justice.

Le magistrat aurait aussi pu tenté d'influencer la décision de la Cour de cassation en faveur de Nicolas Sarkozy, dans une autre affaire encore. En échange l'ancien président lui avait promis d'appuyer son dossier de candidature pour un poste dans la riche ville de Monaco. "Un pacte de corruption", a estimé le tribunal.

L'affaire avait été découverte par la justice à la fin de l'année 2013. A l'époque, les juges avaient décidé de mettre sur écoute l'ancien président de la République dans le cadre d'une enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle française de 2007. C'est là qu'ils découvriront ces échanges entre l'ancien président, son avocat et un magistrat.

Nicolas Sarkozy va faire appel

Un dossier basé sur des "hypothèses" et des "fantasmes", estimait la défense de Nicolas Sarkozy au procès. "La preuve du pacte de corruption ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants résultant des liens très étroits d'amitié noués entre les protagonistes", a répondu le tribunal.

Co-accusés de Nicolas Sarkozy, l'ancien haut-magistrat Gilbert Azibert et l'avocat de l'ex-président, Thierry Herzog, ont été condamnés eux aussi, à la même peine. Thierry Herzog écoppe aussi de cinq ans d'interdiction professionnelle.

Thierry Herzog a très vite annoncé qu'il faisait appel de la décision. Nicolas Sarkozy a annoncé un peu plus tard qu'il va faire de même. Après ce "jugement extrêmement sévère" et "totalement infondé et injustifié", Nicolas Sarkozy "est calme mais déterminé à poursuivre la démonstration de son innocence", a expliqué son avocat Jacqueline Laffont.

Nicolas Sarkozy sera à nouveau devant les juges, dès le 17 mars, au procès de l'affaire "Bygmalion", portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012

Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison

Malgré sa condamnation, Nicolas Sarkozy ne devrait pas se retrouver derrière les barreaux. Le tribunal français a précisé dans son jugement que la partie ferme de la condamnation serait exécutée sous le régime du bracelet électronique. En plus aucun mandat de dépôt n'a été requis. L'appel de l'ancien président français suspendra aussi l'application de la peine prononcé ce lundi.

Cette condamnation de Nicolas Sarkozy survient alors qu'il doit de nouveau faire face à des juges dans un autre procès. Procès Bygmalion, portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Ce sera dans un plus deux semaines, dès le 17 mars.