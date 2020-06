L'Allemagne met en ligne une application contre le COVID-19

L'application contre la Covid-19 en Allemagne a été développée par l'Institut Robert Koch. Elle doit permettre d'aider à retrouver les personnes avec qui les malades ont eu des contacts pour les avertir.

Comment ça marche ?

Si une personne se signale comme testée positive au coronavirus sur l’application COVID-19, celle-ci peut envoyer des messages d’avertissement aux personnes qui ont été en contact avec la personne contaminée – ces personnes sont retrouvées grâce au système Bluetooth.

Toutes les données sont anonymes et ne sont stockées que sur les smartphones des individus. Elles ne sont pas collectées par les autorités ni les entreprises.

Continuer à faire attention

Lors de la conférence de presse de présentation de l'application. Jens Spahn, ministre de la Santé (à droite) appelle à continuer à observer les mesures de protection

Malgré tout, le ministre de la Santé Jens Spahn insiste : l’application ne permettra pas à elle seule de venir à bout du coronavirus. Il insiste sur l'importance de continuer à "observer les mesures de précaution : garder ses distances, porter un masque et appliquer les règles d’hygiène. La grande différence, c’est que l’application aide à informer plus rapidement les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée."

Il n’est pas obligatoire d’installer l’application mais les autorités espèrent bien sûr que les volontaires seront nombreux.

L'appli corona, simple d'utilisation

Sécurité renforcée

Le chef de la chancellerie, Helge Braun, assure que la sécurisation des données correspond aux "standards les plus élevés".

Est-ce que ça suffira à convaincre les utilisateurs de télécharger massivement l’application?

Un passant dit, par exemple au micro de la DW que "ça ne [l]’intéresse pas. A cause de la sécurité". Selon lui, "c’est trop de surveillance."

A contrario, une femme estime que vu qu'elle a "d’autres applis comme Instagram ou Snapchat et d’autres plateformes qui utilisent déjà [s]es données", "c'est du pareil au même!"

Limitée à l'Allemagne

Pour l’instant, 42% des Allemands se disent intéressés par un téléchargement de l’application COVID-19.

Le ministère de la Santé affirme qu’elle a été téléchargée plus de six millions et demi de fois dans les 30 heures suivant sa mise en ligne.

Mais ce que regrettent certains, à la veille des vacances scolaires, c’est que cette application ne fonctionne que sur le territoire allemand.

>>>> Pour en savoir plus, réécoutez le magazine Vu d'Allemagne sur le sujet: