L’Allemagne face à la seconde vague de la Covid-19

Le Marburger Bund, l’Association des médecins allemands, a affirmé que la seconde vague de la Covid-19 est arrivée en Allemagne. Sa présidente, Susanne Johna, a ainsi déclaré, mardi (04.08.20), dans la presse allemande, que "nous nous trouvons déjà dans une deuxième vague montante" du virus. Elle assure cependant que les hôpitaux sont bien préparés.

Lire aussi → La rentrée des classes dans le MeckPomm, malgré le coronavirus

Selon Susane Sohna, "tout le monde éprouve une nostalgie de normalité. Mais nous sommes dans une situation qui n’est pas normale". La présidente de l’association des médecins allemands estime, cependant, que la seconde vague dans laquelle se trouverait le pays n’est pas comparable aux chiffres des mois de mars et d’avril.

Selon Susanne Johna, la Covid-19 se développe lentement

L’Institut Robert Koch, chargé de la veille épidémiologique en Allemagne, n’a pas exclu l’existence de cette seconde vague et a dénombré, mardi, 879 nouvelles infections, soit plus de 211.000 cas positifs et plus de 9.100 décès depuis le début de l’épidémie en Allemagne. Depuis plusieurs semaines, le nombre de personnes infectées qui pourraient transmettre le virus est en augmentation dans le pays.

Lire aussi → La Bavière, nouveau foyer de Covid-19 en Allemagne

La seconde vague en débat

Le virologue Hendrik Streeck, de l’université de Bonn, évite pour sa part de mentionner une seconde vague. Il s’agirait plutôt, selon lui, d’une vague continue, une "vague permanente qui monte et descend encore et encore".

Fin juin, un autre virologue beaucoup suivi en Allemagne, Christian Drosten, avertissait déjà que le virus reviendrait. "Dans deux mois, je pense que nous aurons un problème si nous n'allumons pas à nouveau tous les signaux d'alarme maintenant", affirmait le virologue.

En mars dernier, le virologue Jan Felix Drexler, de l’hôpital de la Charité de Berlin, anticipait aussi que le virus serait encore présent en été.

Des Allemands s’opposent au respect des gestes barrières

Respect des gestes barrières

La semaine dernière, le ministère de la Santé a averti que l’augmentation des cas de Covid-19 était un signal clair, appelant au respect de la distanciation physique, des règles d’hygiène et au port de masque. "La propagation du virus doit être contenue tant qu’il n’y a pas de médicament pour traiter la Covid-19", insiste Susanne Johna du Marburger Bund.

L’Allemagne teste gratuitement, depuis quelques jours, les personnes qui rentrent de vacances à l’étranger, surtout en provenance de zones considérées à risque.

L’application « Corona-Warn-App » va bientôt être accessible en d’autres langues que l’allemand, comme l’anglais et le turc. Les versions arabe, polonaise, bulgare, roumaine et russe devraient suivre.