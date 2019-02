L'Allemagne et la réforme de la loi "Hartz IV"

Ce que la ministre du travail, Andrea Nahles, a présenté sur sa réforme de la loi "Hartz IV" sur les minima sociaux n'est pas seulement complet, mais il est aussi réfléchi, écrit le Tagesspiegel.

Le quotidien berlinois soutient que "sans aller jusque dans le moindre détail, on peut dire que la réforme est un pas dans la bonne direction."

Ainsi, de nombreuses personnes peuvent à l’avenir partir à la retraite à l’âge de 63 ans, à condition d’avoir cotisé pendant 45 années.

Et puis des millions de femmes ayant eu des enfants avant le 1er janvier 1992 bénéficieraient de deux années d’éducation des enfants dans le calcul de leur retraite.

Ceci représente une augmentation de la retraite de plus de 300 euros par an et par enfant. Ce qui, selon la Tageszeitung, représente le double par rapport aux années précédentes.

Mais la Frankfurter Rundschau n'est pas tout à fait d'accord. Le journal écrit que certes "ne pas abandonner les chômeurs est une bonne chose. Mais est-ce suffisant?" Non, commente la Frankfurter Rundschau qui souligne que" beaucoup de travailleurs doivent accepter des salaires trop bas", fin de citation.

Le journal Hessiche Niedersächische Allgemeine écrit pour sa part que "Hartz IV n'est pas synonyme d'un ensemble de règles d'aide sociale. Il est synonyme de perdants dans un pays riche.

Pour y faire face, le journal estime qu'il faut des concepts courageux dans un monde du travail transformé et non par la peur des prochaines élections."

Wien contre le péage automobile de Berlin

Sur un autre sujet, la Frankfurter Allgemeine Zeitung se félicite de l'appel de l'avocat général de la Cour de justice des communautés européennes qui réclame le rejet de la demande de l'Autriche contre le péage automobile allemand qui devrait être payé par les automobilistes étrangers, alors que les Allemands n’en payent pas.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung estime ainsi que "les étrangers pourraient aussi opter pour une vignette ayant une période de validité plus courte."

Que l'Autriche teste maintenant un modèle similaire est dans son droit. Le ministre allemand des Transports pourrait bien obtenir justice devant les tribunaux. Il devrait toutefois s'abstenir de faire des remarques aux Autrichiens. Un péage ne devrait pas affecter les relations avec ses voisins", souligne la F.A.Z.

Le ministre allemand des Transports, Andreas Scheuer, a de bonnes chances de ne pas échouer dans la mise en œuvre du péage en raison de la législation européenne.

Mais cela ne dit pas à quel point toute cette entreprise sera rentable. Scheuer prévoit un chiffre d'affaires annuel de 500 millions d'euros pour l’utilisation des autoroutes allemandes. A titre de comparaison, la nouvelle construction prévue de l'A8 coûtera à elle seule plus de 600 millions d'euros, précise le journal.