L'Allemagne est éliminée au premier tour !

À Kazan, la Mannschaft, qui avait repris du poil de la bête après sa victoire face à la Suède, devait absolument battre la Corée du Sud pour se qualifier en huitièmes de finale. Les Allemands se sont montrés dominateurs, mais sans grande envie. Et à plusieurs reprises en première mi-temps, ils auraient pu se faire prendre à revers, si Heung Min Son, le capitaine et la star de cette équipe sud-coréenne, s'était montré plus adroit devant le but.

Toni Kroos et les Allemands sont éliminés.

Inefficaces devant le but sud-coréen

En seconde période, on a cru à une révolte côté allemand ; mais elle n'est jamais venue. On pensait que la Mannschaft attaquerait cette seconde période pied au plancher, comme face à la Suède. Il n'en fut rien. Les hommes de Joachim Löw ont continué à faire tourner le ballon devant une équipe de Corée du Sud bien regroupée en défense. De plus, le gardien Hyun-Woo Cho a sorti le grand jeu, en détournant notamment une tête de Leon Goretzka (48è). Et malgré les entrées de Mario Gomez, Thomas Müller et Julian Brandt, l'Allemagne n'a pas réussi à ouvrir le score, et s'est même exposée de plus en plus aux contres coréens.

La punition en fin de match

Finalement, ce qui devait arriver arriva : dans le temps additionnel, la Corée du Sud obtient un corner. Toni Kroos s'emmêle les pinceaux et passe involontairement le ballon à Young-Gwon Kim, qui trompe Manuel Neuer de près. Annulé dans un premier temps, le but est validé suite au recours à l'assistance vidéo. Par la suite, l'Allemagne, qui cherche à égaliser, se découvre complètement : monté aux avant-postes, Manuel Neuer se troue complètement, et se fait chiper le cuir par Young-Gwon Kim, encore lui, qui envoie un long ballon devant. Heung-Min Son transforme la sentence dans le but vide. 2-0, l'Allemagne est éliminée. Une soirée à oublier, comme l'a expliqué Mats Hummels à la fin de la rencontre :

Face à une défense allemande passive, Young-gwon Kim ouvre la marque en fin de rencontre.

"Nous y avons cru jusqu'à la fin. Même menés 1-0, nous avons essayé d'inverser la tendance. Mais aucun de nous n'a réussi à marquer. Nous avons eu beaucoup d'occasions - moi inclus, avec une tête qui est passée à côté. En principe, il faut que je la mette au fond. Mais nous n'avons pas réussi à concrétiser nos occasions."

Comme en 2002 (France), 2010 (Italie) et 2014 (Espagne), le champion du monde en titre est éliminé au bout de trois matchs. C'est la première fois que l'Allemagne se fait éliminer en phase de poules de la Coupe du monde. C'est historique.