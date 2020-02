L'Allemagne combat la mortalité maternelle au Nigeria

En visite au Nigeria, Gerd Müller a visité ce lundi (03.02.2020) l’hôpital général de Nyanya situé à la périphérie d’Abuja, afin de s’imprégner des réalités sur le terrain.

Il a rappelé les aspects positifs du planning familial qui est un outil efficace pour éradiquer la mortalité maternelle pendant l’accouchement.

"Le planning familial est important. Et ce qui est important est que les femmes peuvent prendre leur décision et être indépendantes. Il est aussi important d’avoir un accès libre aux contraceptifs pour les femmes et d’échanger du sujet avec les jeunes concernant l’éducation et l’information", suggère-t-il.

Aide précieuse

Pour sa part, le professeur Oladapo Olufade Joe, coordinateur national en charge du programme de coopération estime que l’aide fournie par l’Allemagne a servi à la formation du personnel soignant.

"La coopération allemande nous a donné les ressources humaines de qualité et l’octroi des fonds pour ce projet. Tous les coordinateurs du planning familial des 36 Etats ainsi que ceux de la capitale fédérale ont reçu la formation, ceci est très important parce que par le passé, la mortalité maternelle n’avait pas retenu d’attention dans notre pays. Et tout le monde sait maintenant que perdre une femme pendant l’accouchement est inacceptable", déplore Oladapo Olufade Joe.

Des familles fuient les violences du groupe Boko Haram et se réfugient dans des camps

Yinka Ogunade, de l’hôpital général de la localité de Bwari reconnaît avoir bénéficié de cette aide.

"J’ai appris énormément de cette formation concernant surtout la plateforme en ligne avec internet. Très enrichissante, vous pouvez transmettre vos données en un clic. Et tout le monde le reçoit. Avant, tous les décès liés à la mortalité maternelle n’étaient pas enregistrés faute de plateforme en ligne de ce genre."

Après Abuja, Gerd Müller est attendu ce mardi (04.02.2020) à Lagos dans le cadre de sa visite de 72 heures au Nigeria.