L’Algérie pour une transition courte au Mali

Tous ces acteurs, réclament l’organisation rapide des élections générales qui devraient consacrer le retour des civils au pouvoir. L’Algérie, garante de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, signé en 2015 à Alger, encourage les militaires maliens à "une attitude responsable et constructive".

Écouter l'audio 07:49 "L’Algérie n’a pas voulu s’opposer à la France" (Gilles Yabi)

Elle juge ainsi "raisonnable et justifiable" une période de transition d'une durée de douze à seize mois. Le président Emmanuel Macron a déclaré que la France et l'Union européenne, dont son pays assure la présidence tournante, soutenaient la "position très claire et ferme" de la Cédéao face aux "dérives de la junte". Avant d’annoncer d’autres sanctions en perspective.

Comment expliquer cette attitude de l’Algérie ? Cliquez sur la photo (ci-dessus), pour écouter l’économiste et analyste politique Gilles Yabi. Il est le fondateur du cercle de réflexion Wathi, basé à Dakar au Sénégal.