L'alcool pharmaceutique à base de fruits avariés

Martial Oden Bella est un jeune chercheur et entrepreneur Camerounais. Passionné par la chimie, il est connu dans plusieurs pays grâce à ses travaux de recherche. Ses collaborateurs et lui viennent d'enrichir le monde scientifique en mettant sur pied, l'alcool pharmaceutique fait à base de fruits.

C'est dans un laboratoire situé dans le quartier Akwa à Douala que se fait la transformation. Yolande Linjouone est stagiaire diplômée en hygiène, et sécurité environnementale. Elle explique que les fruits sont nettoyés avant de passer au mixeur.

"Après l'achat des fruits, quand on arrive au laboratoire, on lave d'abord les fruits, on les épluche et les débarrasse de leurs pépins. Dans la pastèque par exemple, on utilise juste la chair rouge, c'est elle qui contient du sucre qui va donner l'alcool."

La fermentation

L'étape cruciale est celle de la fermentation qui dure des jours. Une fois qu'elle est terminée, le mélange est placé au feu dans une cuve de distillation, selon les explications de Salifou Mena, ingénieur en génie industriel.

"La fermentation dure environ une semaine et la distillation 30-40 minutes pour un tour. D'après nos tests, avec un litre de moud au départ, nous avons ½ litre d'alcool."

L'alcool pharmaceutique fait à base de fruits avariés par l'entreprise Bellomar à Douala.

Pour accroître la production de l'alcool, Martial Identifiant Bella a parfois recours aux fruits avariés qui sont moins coûteux, et il rassure que cela n'a aucun impact sur la qualité du produit. Après les tests, il s'avère que le produit répond aux normes de l'organisation mondiale de la santé (OMS).

"Déjà il faut dire que dans la partie recherche, l'un des points c'est les normes pharmaceutiques. C'est pour cette raison que nous avons travaillé en collaboration avec des pharmaciens comme le Dr Ngalle et bien d'autres. Nous avons bénéficié d'un appui du ministère de l'industrie et du développement technologique en termes d'analyses physico-chimiques et bactériologiques. L’Université de Douala nous a également accompagnés en termes de contrôle qualité de notre alcool en pharmacie. Un laboratoire externe a validé le produit fini et l'a déclaré propre à la consommation."

Avantages de la production locale

Le jeune chercheur affirme même que l'alcool pharmaceutique bio a plus d'avantages que l'alcool classique."Beaucoup de personnes ont des problèmes avec l'alcool de synthèse c'est pour cette raison que même en cosmétique, les gens préfèrent du bio. L'alcool de synthèse a un effet irritant, a une période on l'avait interdit pour le traitement des plats. Mais aujourd'hui avec l'alcool bio, qui est au degré normal 70°, vous allez remarquer qu'il est doux et assez efficace."

Conditionné dans des flacons de 100 ml, l'alcool bio est vendu en pharmacie à hauteur de 500 FCFA. Martial Identifiés Bella veut faire de grandes productions. Mais la cherté des fruits et le fait qu'ils ne soient disponibles à toutes les saisons, est un grand frein pour l'atteinte de ses objectifs.