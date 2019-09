En 2018, on comptait seulement 300.000 Africains parmi les 5 millions de migrants ayant rejoint rejoint l'un des 36 pays de l'OCDE. C'est ce qui ressort d'un novueau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui regroupe avant tout des Etats européens, mais aussi les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon.

Selon Jean-Christophe Dumont, "l’Afrique est sous-représentée dans les flux migratoires et elle l’est de plus en plus, même si cette immigration, en provenance de l’Afrique, a pu s’accroître." Le chef de la division des migrations internationales de l’OCDE estime que "ce décalage provient du fait que l’attention est portée très largement sur les gens qui risquent leurs vies pour traverser la Méditerranée.

