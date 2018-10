L'affaire Khashoggi peut faire trembler l'Arabie Saoudite

"Le cas troublant de Khashoggi a le pouvoir de continuer à changer la politique des acteurs impliqués", estime la Frankfurter Rundschau. Les politiciens occidentaux ne peuvent continuer leur politique actuelle avec le royaume, "car trop de citoyens ont été dégoûtés par cet acte sanglant".

En outre, le fait que l'Arabie saoudite admette sous la pression internationale le meurtre de cet "adversaire du régime" montre clairement que cette fois-ci, le prince héritier Mohamed ben Salmane a été touché, et que celui-ci "doit craindre pour son avenir politique", écrit le quotidien de Francfort.

Une relation qui doit être mise à l'épreuve

La suspension par l'Allemagne de la vente d'armes à l'Arabie saoudite doit amener d'autres pays à en faire de même, car "les Américains et les Européens n'ont que trop longtemps détourné le regard afin de continuer à se battre pour le pétrole et d'autres ressources", estime la Mitteldeutsche Zeitung de Halle, en Allemagne de l'Est.



Désormais, il faut que les partenaires traditionnels de l'Arabie saoudite prennent des décisions fermes "car rien ne fait plus mal aux dirigeants autoritaires comme Mohamed ben Salmane de voir le désamour des puissants de ce monde", écrit la Rheinische Post, qui pense que la relation entre l'Occident et l'Arabie Saoudite "doit être mise à l'épreuve."



Le roi Salmane ben Abdelaziz al-Saud (à droite) et le prince héritier Mohamed ben Salmane.

Une occasion de redonner vie au traité INF

Autre sujet qui revient dans la presse allemande, celui de l'annonce de Donald Trump sur le retrait des Etats-Unis du traité du INF (Forces Nucléaires à portée Intermédiaire), un traité majeur sur les armes nucléaires. Une annonce qui a suscité la colère de la Russie qui estime qu'une sortie du traité des Etats-Unis rendrait le monde plus dangereux.



Néanmoins, selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung, "la déclaration de Donald Trump ne doit pas faire oublier que l'OTAN a longtemps accusé la Russie de violer le INF", et qu'il ne s'agissait pas de bagatelles techniques, mais "d'une menace réelle pour l'Allemagne et l'Europe".

En 1987, les missiles américains stationnés en Allemagne ont été démontés, suite à la signature du traité de l'INF.

De fait, cette annonce américaine pourrait être un bon moyen de "redonner vie au traité", selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Il faudra néanmoins agir avec prudence, écrit la Süddeutsche Zeitung, car sans le traité FNI, "les anciennes fusées seront modernisées, et de nouvelles seront construites". Et si à l'époque de la Guerre Froide, les missiles américains étaient stationnés en Allemagne, "aujourd'hui, les politiques et les citoyens allemands doivent s'unir et refuser que les nouvelles armes nucléaires soit disposées sur leur sol", conclut le quotidien de Munich.