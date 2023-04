La ville de Goma offre une arbitre à la FIFA

Début janvier 2023, Rachel Zihindula a été nommée arbitre internationale par la fédération internationale de football, la FIFA. Cette nomination est un accomplissement rare pour une femme dans un secteur très largement dominé par les hommes, surtout en Afrique.

Elle ne passe plus inaperçue

Comme chaque dimanche matin, Rachel et ses camarades arbitres s'entraînent au stade de l'Unité de Goma pour garder la forme. Au-delà des exercices physiques, une partie ludique est toujours au menu à la fin de la session.

La jeune arbitre est diplômée en technique sociale. Rachel Zihindula a commencé sa carrière d’arbitre entre 2015 et 2016 à l’Entente urbaine de football de Goma Image : Zanem Nety Zaidi/DW

Trois mois après sa nomination comme arbitre internationale, Rachel ne passe plus inaperçue. Ayant grandi dans un milieu sportif, elle ne cache pas sa passion pour le football et surtout l'arbitrage.

"Pour moi, l'arbitrage est une passion car au départ j'aimais le sport et ce que j'aimais le plus dans le sport, c'était le football. Je me sentais très bien quand je voyais les autres jouer au football et les arbitres dames qui officient les matches, surtout dans les pays étrangers. Je suivais leurs matches à la télévision et moi aussi j'ai décidé de faire carrière dans l'arbitrage."

Pour vivre sa passion, Rachel a décidé de se former. Les débuts n'ont cependant pas été faciles.

"Le début était vraiment difficile. Je ne savais pas si je pouvais même évoluer. Mais les instructions que j'ai reçues et la formation que j'avais suivie m'ont beaucoup aidée. C'est seulement la concentration, le courage qu'on a et la volonté de faire le boulot, c'est ce qui nous pousse à évoluer."

Sa nomination comme arbitre internationale a été une surprise pour elle. Rachel affirme avoir appris la nouvelle sur les réseaux sociaux.

"Dès que j'ai su que j'étais nommée arbitre internationale, j'étais si contente. C'est une chose surprenante parce que je ne m'attendais pas à ça. Je crois que c'est la façon dont je travaille, je fais mon boulot avec dévouement. En un mot, je peux dire que c'est le travail."

Des atouts pour progresser

Sur la liste actualisée de la Fédération internationale de football, figurent six autres femmes arbitres congolaises de RDC. Image : Zanem Nety Zaidi/DW

Bahati, un de ses entraîneurs, est convaincu que Rachel va encore progresser. Pour lui, elle a de nombreux atouts notamment ses capacités physiques et intellectuelles.

"Ce n'était pas une nomination qui était faite au hasard. Ce que nous faisons ici dans notre carrière, c'est une carrière qui mérite beaucoup plus de concentration et pour monter de promotion en promotion, il faut être en mesure de le faire. On doit d'abord vous juger par rapport à vos capacités soit à officier, vos capacités physiques et vos capacités intellectuelles. La FIFA a bien frappé car c'est une femme qui se débrouille pas mal parmi les femmes qui avancent très bien ici dans la ville de Goma, elle fait partie de ces gens-là. J'ai confiance en elle. Avec tout ce qu'elle fait comme travail, elle va progresser."

A Goma, les femmes arbitres se comptent sur les doigts d'une main. Mais, avec cette nomination de Rachel, la donne va changer.

"C'est un bon présage que les femmes s'intéressent de plus en plus aux domaines qui sont parfois dits masculins. A partir d'elle, on pourrait avoir d'autres femmes qui intègrent ces domaines, car elle sera une source de motivation", espère Rachel Ngambo, une habitante de Goma.

Rachel Zihindula est la deuxième femme Congolaise originaire de la province du Nord-Kivu à être nommée arbitre par la FIFA.

Rachel Zihindula : "Je rêve d'officier les championnats de haut niveau" To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Pour que Rachel poursuive sa progression, il faudra cependant qu'elle reste humble comme elle l'a toujours été, estime Jacques Kyanga, journaliste sportif congolais, qui suit Rachel depuis ses débuts : "Je pense que Rachel est une fierté pour la ville de Goma, pour la province du Nord-Kivu et pour toute la RDC . Rachel, elle devrait déjà prendre cela comme une carrière, professionnaliser cette histoire. Quand tu es arbitre internationale, tu dois essayer d'abandonner certaines fréquentations, ça passe déjà par la discipline de vie, de carrière. Essayer de ne pas trop s'embrouiller, ne pas prendre la grosse tête, qu'elle ne vienne pas sur le terrain avec cet ego... Il faut qu'elle garde ses deux pieds sur terre, qu'elle reste elle-même et qu'elle soit concentrée sur sa carrière."

Etre désignée par la FIFA en tant qu'arbitre internationale était l'un des rêves fous de Rachel. Désormais, elle ambitionne d'officier les grands championnats de football au niveau international.

"J'ai comme rêve un jour d'être parmi les arbitres qui officient les championnats de haut niveau comme la Ligue des champions de l'UEFA, la CAN, le CHAN et pourquoi pas la Coupe du monde !", ambitionne Rachel Zihindula.

Pour beaucoup de Congolais, ce succès de Rachel est un bel exemple de la détermination et de la persévérance nécessaire pour briser les barrières liées au genre dans les sports et dans d'autres domaines.