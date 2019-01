La victoire de Félix Tshisekedi, une aubaine pour certains commerçants

On se croirait à un festival d’été… mais pourtant nous sommes bien au siège de l’UDPS, dans le quartier résidentiel de Limete.

Depuis plus d’une semaine, le périmètre du siège est envahi par les marchands. On y trouve des T-shirts, des pagnes et d'autres vêtements à l’effigie des Tshisekedi, père et fils. On peut aussi y acheter de la nourriture et des boissons. Denise Mbombo tient un restaurant à ciel ouvert :

"Chez moi, je fais 20 à 25.000 francs de bénéfice par jour, mais ici chaque jour je gagne 100.000 francs. J’ai envie de dire au nouveau président de nous laisser gagner notre vie ici."

A quelques mètres de là, Samuel, 23 ans, vend à même le sol les casquettes pour homme appelés Bec de canard, connus à Kinshasa sous l’appellation de Munyere, un couvre-chef qu'aimait bien arborer feu Etienne Tshisekedi. Pour lui c’est une aubaine :

"Comme Félix a eu le pouvoir les gens préfèrent porter ça et les gens en achètent beaucoup. J'en vends plus de 30 par jour et à 3.000 francs pièce, ça me fait du bien."

En attendant la prestation de serment

Un podium a été installé à l’entrée du siège du parti. Des orchestres viennent chaque soir se produire pour célébrer avec les militants de l’UDPS la victoire de Félix Tshisekedi. Jimmy Tshimpaka n’est plus rentré chez lui depuis cinq jours. Il attend la prestation de serment de son leader :

"Je ne vois pas de raison d’aller dormir à la maison. En ce moment je veux d’abord voir comment mon président va prêter serment. Il faut que je sois là pour manifester ma joie."

Cette situation ne fait pas que des heureux. Pendant les heures de pointe, cet engouement occasionne des embouteillages sur le boulevard Lumumba, principale artère de Kinshasa. Cette agitation gène aussi les voisins du siège de l’UDPS qui se plaignent des nuisances sonores de jour comme de nuit.