La Superleague, une révolution dans le foot européen

Alors que l’UEFA vient d’adopter une nouvelle réforme de sa compétition phare, la Ligue des champions, douze clubs ont annoncé la création d’une ligue concurrente qui aurait pour objectif de réunir les meilleures écuries du continent. Une forme de sécession menée entre autres par la Juventus Turin et le Real Madrid.

Une bombe dans le foot européen

Ce dimanche 18 avril pourrait rester gravé dans la mémoire des fans de football du monde entier.

C’est en début d’après-midi que le New York Times lâche la bombe : 12 clubs sont sur le point d’annoncer la création d’une nouvelle compétition : l’European Superleague.

Il s'agit d'une sorte de championnat qui mettrait aux prises les meilleures équipes européennes et qui, de facto, les excluraient de la prestigieuse et historique Ligue des champions.

C’est à 22h TU que l'officialisation tombe.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, la Juventus Turin, l’Inter Milan, l’AC Milan, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City et le FC Liverpool annoncent rejoindre cette ligue. Parmi les absents de taille : les clubs français et allemands, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en tête.

Des clubs anglais à la base de la Super League

L'UEFA menace de sanctions

La réaction des instances du football ne s'est pas fait attendre. L’UEFA a rapidement rappelé dans un communiqué que le football “repose sur des compétitions ouvertes et sur le mérite sportif”, “qu’il ne peut en être autrement”. Elle a aussi menacé les clubs de sanctions : comme de les exclure de leurs championnats locaux et d’empêcher les joueurs de représenter leur équipe nationale.

Plusieurs joueurs ont déjà pris position contre la création d’une ligue dissidente. C’est notamment le cas d’Ander Herrera. Le milieu de terrain espagnol du PSG, ancien joueur de Manchester United, n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux. “Nous tuons le football”, a-t-il simplement déclaré. Les associations de fans comme le très célèbre Kop de Liverpool ont aussi annoncé des actions contre la création de cette ligue avec notamment dès ce week-end, le retrait des historiques bannières installées à Anfield.

Des compétitions VIP

Aujourd’hui, la Superleague était évidemment au cœur de la réunion du comité exécutif de l’UEFA. Un comité durant lequel un nouveau format pour la Ligue des champions à compter de la saison 2024 a été adopté à l’unanimité. La compétition comptera maintenant 36 équipes et avantagera nettement les “gros” qui bénéficieront d’un statut de protégé qui leur permettrait de se qualifier automatiquement pour la C1 peu importe leur classement en championnat.

Finalement, que ce soit la Superleague ou cette nouvelle formule de la Ligue des champions, le football européen semble se diriger de plus en plus vers des compétitions fermées ou quasi-fermées où les exploits réalisés par les équipes plus modestes appartiendront au passé.