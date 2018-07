La Suède élimine la Suisse et va en quarts de finale

À Saint-Pétersbourg, ce sont deux équipes qui n'ont plus connu les quarts de finale depuis un bon moment qui s'affrontaient : la Suède n'a plus franchi les huitièmes de finale depuis 1994; quant à la Suisse, elle n'avait plus fait partie des huit meilleurs mondiaux depuis 1954 et le Mondial à domicile. C'est donc avec prudence que Suisses et Suédois se sont avancés, la "Nati" cherchant quand même à produire plus de jeu.

À l'image de Xherdan Shaqiri, la Suisse a eu du mal à trouver la solution face à la Suède.





La Suède met du temps à se réveiller

Au bout d'une vingtaine de minutes, la Suède a fini par se réveiller, et s'est crée quelques occasions franches, comme cette frappe de Markus Berg bien parée par Yann Sommer (29è), ou encore ce coup-franc d'Emil Forsberg (40è) qui répliquait à une frappe de Blerim Dzemaili (39è). Sans oublier cette reprise de volée d'Albin Ekdal, complètement seul, qui s'est envolée dans les nuages de Saint-Pétersbourg.

Avec de la réussite, Emil Forsberg qualifie la Suède pour les quarts de finale.

Forsberg délivre la Suède

En deuxième mi-temps, la Suisse a de nouveau cherché à jouer, mais est tombée sur une équipe suédoise très solidaire. Voyant que leurs adversaires du jour n'arrivaient pas à les faire plier, les Suédois ont décidé de prendre les choses en main, et Emil Forsberg a fini par trouver la faille et ouvrir le score (66è). Un but avec beaucoup de réussite, puisque la frappe du joueur du RB Leipzig a été déviée par Manuel Akanji, ne laissant aucune chance à Yann Sommer. Par la suite, la Suisse a continué à pousser, mais n'a pas réussi à briser la solidité défensive de la Suède, à l'image de cette tête de Seferovic bien captée par Robin Olsen (90è+2). Dans la précipitation, la "Nati" verra même Michael Lang expulsé dans les dernières secondes du match suite à une faute de Martin Olsson (90è+4). La Suède s'impose 1-0 et commence à vraiment faire peur.