La stratégie Trump en Iran

Le directeur de l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE) précise toutefois que les Etats-Unis ne procéderont jamais à une intervention militaire en Iran. Ils s'efforcent plutôt de déstabiliser le régime et dans cette stratégie Washington, serait appuyé par Israël et l’Arabie Saoudite. Ecoutez Emmanuel Dupuy en cliquant sur l‘image.