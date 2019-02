La rivalité Poutine/Trump et le pape aux Emirats

Avec amertume, die tageszeitung s'amuse de la rivalité entre les présidents russe et américain. Vladimir Poutine n'a eu besoin que de 24 heures pour répliquer au retrait de six mois de Donald Trump du traité INF sur les armes nucléaires à portée intermédiaire.

Mais la taz rappelle que le traité, ratifié fin 1987 par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, ne concerne que les missiles balistiques ou de croisière, lancés depuis le sol, qui ont une portée comprise entre 500 et 5.500 km.

Or, certains missiles russes entreposés à Kaliningrad, qui ne font pas partie de ceux concernés par le traité INF, peuvent de toute façon menacer l'Europe et l'Allemagne.

Selon la taz, la Russie mettra simplement cette suspension du traité à profit pour développer sans encombre de nouveaux types d'armes auxquels elle travaillait déjà.

Missile russe SSC-8

Course l'armement

La Frankfurter Allgemeine Zeitung se fait l'écho des peurs d'une "course à l'armement" nucléaire après l'échec du traité INF. La Chine craint ainsi que Washington ne stationne des missiles dans le Pacifique.

A Berlin, des politiciens de la CDU et du SPD proposent donc à la Russie de déplacer les siens plus à l'est afin qu'ils ne puissent plus constituer une menace pour l'Europe. En contrepartie, les missiles américains entreposés en Pologne seraient rendus accessibles aux contrôleurs russes.

François et le dialogue avec l'islam

Enfin, sous le titre "Oser le dialogue", la Süddeutsche Zeitung commente le voyage du pape dans les Emirats arabes unis. Un voyage par lequel le souverain pontife lance deux signaux : d'abord que le dialogue entre chrétiens et musulmans a toujours lieu, en dépit de la montée des fondamentalismes. Ensuite qu'il soutient la liberté de culte et les droits de l'Homme : même si les chrétiens des Emirats ne sont pas persécutés comme dans d'autres pays musulmans, ils n'ont toujours pas les mêmes droits que les autres.

Et le journal d'enjoindre le pape François à réitérer ses critiques sur la guerre au Yémen, dans laquelle les Emirats sont impliqués, et d'évoquer aussi les sujets qui fâchent. Car, conclut l'éditorialiste, "se contenter d'être gentil, c'est le contraire de dialoguer".