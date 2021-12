La relance économique ne profite pas à tout le monde en RDC

Ces réactions interviennent en effet après que Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, en visite en République démocratique du Congo, a salué les performances de ce pays, dont la croissance devrait atteindre 5,4% cette année et 6,4% l'année prochaine. Pour la patronne du FMI, la RDC profite des prix plus élevés des matières premières, mais surtout des réformes menées par le président Félix Tshisekedi. Mais dans les rues de Kinshasa, on affirme ne pas vivre au quotidien la relance économique dont parle le FMI.

Entre étonnement et égacement

Plusieurs habitants de Kinshasa, dont certains ont accepté de parler à la Deutsche Welle, s'étonnent de la déclaration de la directrice du FMI.C’est honteux de parler de la réussite de l'économie de la République démocratique du Congo lorsqu'on sait que la majorité des Congolais croupissent dans la misère, a indiqué un fonctionnaire de l'Etat qui n'a pas voulu révéler son identité.

Kristalina Georgieva et le président congolais Félix Tshisekedi lors lors de sa visite en RDC en mai 2021.

"Nous vivons par probabilité. Nos enfants qui viennent à peine de terminer les études n'ont pas d'embauche. Et pour nous qui avions commencé à travailler dans l'administration, il y a ceux qui comptent plus de dix ans d’expérience, ils ne sont pas payés. Alors quand cette dame parle, je lui dois beaucoup de respect, mais nous qui sommes Congolais, j'ai honte de parler sur ça. Nous sommes en train de moisir " estime t-il.

Une opinion soutenue par Jean-Joseph, un autre habitant de la capitale congolaise qui se dit surpris par la déclaration de la patronne du Fonds monétaire international, alors que le Congolais moyen a de sérieuses difficultés quotidiennes. "Nous les Congolais, nous vivons difficilement. Surtout quand nous tenons compte du panier de la ménagère, ça ne représente rien. Nous nous cassons en mille morceaux pour joindre les deux bouts. Alors, vraiment, si vous parlez de l'économie pour dire que ça va très bien, nous, nous ne voyons pas ça. Les prix des marchandises sur le marché ont galopé mais le revenu des fonctionnaires de l'Etat ne représente rien "déplore t-il.

Une question de transparence

Il est vrai que le gouvernement congolais a récemment mobilisé des recettes mais cela n'a pas suffi à en croire Héritier Ntemo, président de la société Ntemo impact.

Selon lui "pour ce qui est du ressenti même de ces mobilisations de recettes par rapport à l'assiette du Congolais moyen, il n'y a pas encore eu de nette amélioration " et il s'interroge "comment dire qu'une économie se porte bien alors que jusqu'à présent, il y a toujours des Congolais qui vivent avec moins d'un dollar par jour ?"

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a fait une visite de trois jours autour de la Journée mondiale contre la corruption. La transparence dans le secteur minier était au centre des discussions. La RDC a en effet conclu avec le FMI un programme portant sur un crédit de 1,5 milliard de dollars étalé sur trois ans, assorti d'exigences de transparence dans le secteur minier.

Le précédent programme avait été annulé justement par manque de transparence sur cette question.