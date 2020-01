La RDC en opération de séduction en Grande Bretagne

Le président congolais Félix Tshisekedi a participé lundi (20.01.2020) au premier sommet Grande Bretagne / Afrique à Londres. Plusieurs rencontres bilatérales sont à l'agenda du séjour du président au pouvoir depuis près d'un an. Profitant de cette occasion, Félix Tshisekedi et sa délégation drevraient exposer aux investisseurs britanniques, les opportunités d'affaires en RDC.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le début d'une nouvelle ère avec l'Afrique, le "continent du futur selon ses termes". Mais pour l'analyste économique congolais Armand Lambert Kitenge Lubanda (plus connu sous le nom d'Al Kitenge), "l'Afrique c'est maintenant" et ceux qui parlent encore de l'Afrique dans le futur "se trompent".

Des accords commerciaux d'une valeur de plus de 7 milliards et demi d'euros sont annoncés. Londres souhaite surtout investir dans l'énergie verte. Dans ce domaine, "la République démocratique du Congo est détentrice d'un potentiel hydroélectrique qui peut servir non seulement le pays, le continent africain mais aussi éventuellement le monde. Nous parlons de 250 à 300 millions de dollars sur 10 à 15 ans", explique l'analyste Al Kitenge.

Ce sommet intervient à moins de deux semaines du Brexit, la sortie de la Grande Bretagne de l'Union européenne.