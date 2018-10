La présidentielle camerounaise critiquée dans la presse allemande

La presse allemande a beaucoup parlé du Cameroun, cette semaine, à quelques jours de la présidentielle de dimanche. Paul Biya, 85 ans, 36 ans à la tête du pays, fait encore partie des favoris. "Parfois c'est comme si on avait l'impression qu'il avait perdu l'appétit pour son pays", commente la Süddeutsche Zeitung ironiquement. "Il préfère faire les magasins de Genève et dormir à l'hôtel Intercontinental de la ville suisse que d'être au Cameroun", poursuit le quotidien qui évoque ces 650 nuits passés là-bas au moins depuis le début de ses mandats. "Au total, il aurait passé six ans de son temps de président en voyage aux frais du contribuable", raconte encore la Süddeutsche.

Opposition en rangs dispersés

Les islamistes au Nord, les problèmes dans les provinces anglophones ... "Cela semble le gêner, il est mieux à l'étranger", ajoute le journal. "Une élection en pleine guerre civile", reprend la Neues Deutschland. Le journal évoque les opposants en prison, les violences de l'armée et puis le récent appel à la paix et à la fin de ces violences des leaders religieux. "Cela sera réussi s'il n'y a pas une nouvelle escalade de violences post-électorales", estime le quotidien.

Enfin, le journal suisse en langue allemande Neue Zürcher Zeitung revient sur l'opposition qui n'a pas réussi à s'unir pour une candidature unique. "Les trois principaux opposants se disent sûrs de gagner", écrit le journal. En parlant de la journée de dimanche le journal écrit : "Ça sonne comme une satire d'autocrates africains, et pourtant tout est vrai".

Des questions sur l'économie rwandaise

Kigali fait souvent référence pour les investisseurs.

Dans la presse aussi cette semaine, cet article intéressant sur le Rwanda. L'économie rwandaise plus précisément. "Le gouvernement veut faire du Rwanda un pays à revenu moyen d'ici 2020, basé sur le savoir et la technologie", raconte le journal. Il est un des plus attractifs en Afrique de l'est : sécurité, corruption faible, stabilité politique, croissance de 8% par an. "Mais les objectifs du gouvernement semblent irréalisables", écrit le journal qui raconte que plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté.

"Le taux de chômage officiel est de 16%, mais en réalité il doit tourner autour de 70%", estime un Allemand sur place. Le journal se demande encore si les énormes projets, dans les infrastructures ou le tourisme, sont viables à long terme. "Il y a des risques énormes et on se demande si les dettes sont tenables", dit un expert. C'est sans compter sur les liens à entretenir tout de même avec le gouvernement si on veut prospérer.

La Neues Deutschland raconte que sur place beaucoup craignent que certaines entreprises internationales viennent tester leurs projets, avant de partir prochainement vers des pays plus vastes et plus porteurs économiquement, comme la RDC. Pour l'heure, les entreprises de textile chinoises profitent de la main d'œuvre sur place. "La productivité est deux fois moindre qu'en Chine, mais les emplois tellement rares qu'il est beaucoup plus rentable de produire là pour ensuite envoyer les produits en Europe ou aux Etats-Unis", conclut le journal.

Denis Mukwege et Nadia Murad à la Une de nombreux sites allemands

Enfin, la presse revient, depuis vendredi matin, sur l'attribution du prix Nobel de la paix à Denis Mukwege et Nadia Murad. Denis Mukwege et Nadia Murad ne sont évidemment pas dans la presse papier, mais à la Une de nombreux sites internet allemands ce vendredi. La Süddeutsche Zeitung, la FAZ, le site du journal de la télévision publique allemande ou encore die Welt, avec de beaux portraits des deux lauréats.

"Un prix pour toutes les victimes"

Beaucoup de journaux se sont aujourd'hui employés à expliquer qui sont ces deux personnages à leurs lecteurs. On a lu beaucoup d'encouragements de ces lecteurs justement en commentaires sur les sites. Des encouragements à l'image de cet éditorial sur le site du journal die Welt cet après-midi.

"Il y a des choix de prix Nobel qu'il faut parfois expliquer, comme quand l'Union européenne l'avait reçu", écrit un journaliste. "Et puis il y a ceux pour qui, comme cette année, aucune explication n'est nécessaire. "C'est un prix qui va à toutes les victimes qui ont le plus urgemment besoin de la paix à travers le monde. Des victimes, femmes ou enfants souvent, totalement étrangers à cette violence qui surgit dans leur quotidien. (...)".

Le journal loue le travail et le combat de Denis Mukwege et Nadia Murad. "Elle a brisé des tabous dans sa société, lui attire l'attention sur politiciens et chefs de guerre qui souvent fomentent la guerre sans être perturbés. (...) Les deux risquent et leur vie et c'est en ça que le prix Nobel peut aussi être une protection pour eux, et que cette attribution est un vrai succès", conclut la journaliste.