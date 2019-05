La présidentielle algérienne du 4 juillet très compromise

En Algérie, la présidentielle est prévue pour le quatre juillet. Mais quasiment un mois avant, elle est en passe d'être annulée. Sur place, rares sont ceux qui croient encore à son déroulement. Et pour cause : seuls deux candidats ont déposé des dossiers au siège du Conseil constitutionnel, et les chances pour qu'ils soient validés sont très réduites.

Réponse la semaine prochaine

Le Conseil constitutionnel a dix jours pour étudier les deux dossiers de candidature déposés par Abdelhakim Hamadi et Hamid Touahri. Les deux candidats doivent notamment remplir des conditions de nationalité, de résidence, mais aussi de parrainages, de 600 élus ou 60.000 électeurs, dans plus de la moitié des régions du pays. "Cela m'étonnerait beaucoup qu'ils arrivent à obtenir ces parrainages en cette période", estime Kassa Aissi, homme politique algérien à la retraite, interrogé sur la DW, dans la matinale du mardi 28 mai.

Deux candidats "inconnus"

Les deux candidats pour le quatre juillet sont "inconnus" des Algériens, comme le rapporte une grande partie de la presse sur place. Le Dr Abdelhakim Hamadi, 53 ans, est vétérinaire et chef d'une entreprise de médicaments vétérinaires. Il avait déjà déposé un dossier de candidature pour la présidentielle de 2014, refusé par le Conseil constitutionnel.

Hamid Touahri a lui travaillé dans une entreprise de commercialisation de médicaments et dans le secteur du bâtiment. Il est ingénieur en mécanique aéronautique et gère désormais une société de production audiovisuelle. Il avait été candidat en 2017 aux municipales dans sa commune d'El Attaf, à 140 au sud-ouest d'Alger, mais n'avait pas été élu.