La mention "Visitez le Rwanda" sur le maillot de l'Arsenal divise

En effet, comment se fait-il qu'un pays qui reçoit de l'aide au développement puisse investir des millions dans un club de football qui fait partie des plus riches au monde? Toutefois, au Rwanda, on voit les choses tout à fait autrement, comme nous l'expliquent Linda Staude et Ali Farhat.

Au Rwanda, le plus grand fan d'Arsenal n'est autre que Paul Kagame. En mai dernier, suite à l'élimination de son club préféré en demi-finales de la Ligue Europa et l'annonce du prochain départ d'Arsène Wenger après 22 ans à la tête du club, le président rwandais s'était fendu du tweet suivant : "L'ère d'Arsène Wenger n'aurait pas dû s'achever comme ça, sans trophée. Néanmoins, je reste un fan fidèle, qui continue à regarder de l'avant !"

Quelques semaines après, voici qu'un deal voit le jour : durant les trois prochaines années, les joueurs d'Arsenal porteront sur la manche gauche de leur maillot un imprimé sur lequel est inscrit "Visit Rwanda" ("Visitez le Rwanda"). Depuis, dans le pays aux mille collines, la tunique des Gunners se vend comme des petits pains, comme l'explique Nayila Musambyimana, qui tient un commerce d'articles de sport à Kigali, la capitale :

"Depuis que l'accord est signé, les gens se ruent sur les maillots. Nous n'en avons presque plus en stock. Même les fans d'autres équipes veulent le maillot d'Arsenal. Je suis content de cet accord. Maintenant, nous attendons qu'il y ait plus de touristes qui viennent."

En France, en 2014, le Tchad s'était affiché sur le maillot du FC Metz. Une expérience qui avait tourné court, faute de moyens. Une mésaventure que le Rwanda tient absolument à éviter. La publicité, qui apparaîtra sur le maillot des Gunners jusqu'en juin 2021, est estimée à 34 millions d'euros. Une initiative qui a suscité la polémique en Grande-Bretagne : les tabloïds anglais parlent de "maillot de la honte", et accusent Arsenal de soutenir un régime autocratique.

Par ailleurs, cette initiative a fait grincer des dents du côté des politiques. En effet, le Rwanda reçoit des aides financières pour le développement. Sauf que cet argent vient des fonds propres du pays, comme l'explique Claire Akamanzi, du RBD, le conseil de développement du Rwanda :

"Il n'y a aucun lien entre la publicité sur le maillot d'Arsenal et notre aide au développement. Les pays donateurs savent parfaitement à quoi sert l'argent qu'ils donnent, et ils savent qu'il ne va pas dans les caisses d'Arsenal."

Une autre manière de dire : nous n'avons pas besoin que l'Europe nous dicte quoi faire. Grâce à cette publicité "Visit Rwanda", le pays veut engranger plus de revenus grâce au tourisme, créer plus d'emplois et donner ainsi plus de chances de réussite à la jeunesse.

Et donc faire ce que demandent les pays donateurs. Quoi qu'il en soit, au Rwanda, cette polémique n'existe pas. Tout ce que l'on espère désormais, c'est qu'Arsenal finisse bien classé en Premier League. Et porte ainsi très haut le nom du "pays au mille collines".