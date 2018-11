La Mannschaft surclasse la Russie

Les choses n'ont pas traîné à la Red Bull Arena de Leipzig, puisque dès la 8ème minute, Leroy Sané a ouvert la marque sur un service de Serge Gnabry. À la 25ème minute, Niklas Süle, seul suite à un corner, a doublé la mise d'une frappe de l'intérieur du pied droit qui n'a laissé aucune chance à Andrey Lunev. Le portier russe qui n'a rien pu faire non plus sur le troisième but allemand, une jolie frappe du gauche signée Serge Gnabry, suite à une belle ouverture de Kai Havertz. En seconde mi-temps, le score ne bougera plus. Victoire 3-0 de la Mannschaft.

Avec un but et une passe décisive, Serge Gnabry a été le grand bonhomme de la soirée.

Les mobylettes, l'avenir de l'Allemagne

Pour cette rencontre, le sélectionneur Joachim Löw a fait jouer beaucoup de jeunes. Thomas Müller et Mats Hummels ont par exemple commencé sur le banc, tandis que devant, le danger est venu de Leroy Sané (22 ans), Timo Werner (22 ans également) et Serge Gnabry (23 ans). Trois trublions pour lesquels le défenseur Niklas Süle a trouvé un surnom :

"Ce sont trois mobylettes que nous avons devant. Ils avaient été bons déjà contre la France. Nous sommes contents de les avoir dans notre équipe."

Des mobylettes que l'on aimerait bien voir en action lundi prochain à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, face aux Pays-Bas, dans une rencontre décisive en Ligue des Nations.

La Belgique dit merci à Batshuayi

Hier soir, il y avait d'ailleurs quelques rencontres en Ligue des Nations. Dans la Ligue A, la Belgique s'est imposée dans le groupe 2 face à l'Islande sur le score de 2-0, grâce à un doublé de Michy Batshuayi. Les Belges comptent désormais neuf points et ne sont plus très loin de la phase finale. Dans le groupe 4, l'Espagne a été battue en Croatie 3-2. Les Espagnols restent en tête avec six points, mais attention, car la Croatie n'est qu'à deux points, tout comme l'Angleterre. Ce soir, il y aura notamment un Italie-Portugal décisif dans le groupe 3 : l'Italie compte quatre points, le Portugal en a six.

Un weekend décisif en Afrique

Aujourd'hui marque le début de la cinquième journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations. Trois matchs sont au programme : à partir de 13h TU, le Burundi se déplace au Soudan du Sud. En cas de victoire, les Hirondelles compteraient neuf points et continueraient de semer la zizanie dans ce groupe B, qui compte également le Mali et le Gabon. À 16h TU, l'Egypte et la Tunisie, déjà qualifiées, s'affrontent pour la suprématie dans le groupe J. Enfin, victoire impérative du Maroc face au Cameroun dans le groupe B. Une rencontre qui débutera à 19h en temps universel. Parmi les autres chocs du weekend, le Togo recevra l'Algérie, le Congo-Brazzaville accueillera la République Démocratique du Congo et enfin, la Guinée n'a besoin que d'un point face à la Côte d'Ivoire pour se qualifier.