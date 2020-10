La Mannschaft arrache le nul face à la Suisse

Hier soir, à Cologne, l'Allemagne affrontait la Suisse pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Nations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Mannschaft a eu chaud.

Menés 2-0 suite à des buts de Mario Gavranovic et Remo Freuler, les hommes de Joachim Löw se sont réveillés vers la demi-heure de jeu et sont revenus au score, d'abord par l'intermédiaire de Timo Werner (28ème) puis grâce à Kai Havertz.

Gnabry sauve la soirée

La Suisse a repris l'avantage grâce à une frappe surpuissante de Gavranovic (57ème), mais Serge Gnabry a remis les deux équipes à égalité à l'heure de jeu grâce à une superbe réalisation en talonnade.

Score final 3-3. Si l'Allemagne ne s'est pas imposée, elle a montré de belles choses, sur lesquelles elle pourra s'appuyer pour préparer l'Euro 2021. C'est du moins l'avis de Joshua Kimmich. "On a vu que même si tout n'était pas parfait, nous avons eu la bonne mentalité. C'est un pas dans la bonne direction. C'est dommage que nous n'ayons pas plus de séances d'entraînement ensemble; nous devons néanmoins plus montrer nos qualités sur le terrain", a déclaré le milieu de terrain, qui honorait hier sa 50ème sélection.

Toujours invaincue, l'Allemagne reste deuxième de son groupe 4 dans la Ligue A, à un point de l'Espagne, qui s'est inclinée 1-0 hier soir en Ukraine.

L'Algérie rattrapée in extremis

Sinon, sachez que plusieurs sélections africaines disputaient des matchs amicaux hier soir. La Côte d'Ivoire s'est inclinée 1-0 dans les dernières minutes de la rencontre face au Japon. Match nul 1-1 entre le Maroc et la République Démocratique du Congo, ainsi qu'entre la Tunisie et le Nigeria. Enfin, malgré son infériorité numérique, l'Algérie était devant au tableau d'affichage face au Mexique, avant que Diego Lainez n'égalise pour El Tri à la 87ème minute. Score final 2-2.

A noter que la rencontre entre le Sénégal et la Mauritanie n'a pas eu lieu, en raison de la présence de huit cas positifs au coronavirus au sein de la délégation des Mourabitounes. Les rencontres entre la Guinée et la Gambie d'une part, et le Mali et l'Iran d'autre part, avaient été annulées pour les mêmes raisons.