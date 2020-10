La Ligue des Champions: le Bayern Munich est-il prétendant au titre ?

Le Bayern Munich est en tête du groupe A, grâce à sa large victoire 4-0 contre Atlético Madrid. Une victoire que les Bavarois ont décrochée à l'occasion de la première journée de Ligue des Champions.

Face au Lokomotiv Moscou ce soir, les Bavarois, Champions d’Europe en titre, sont en effet sur le papier favoris. Mais l’entraineur du Bayern Munich, Hansi Flick estime avec modestie que le club russe est tout de même difficile à affronter :

"C’est une équipe dont les joueurs ont de qualités. Nous devons donc être concentrer dans notre façon de les affronter, c’est sans doute notre tâche. C’est une équipe qui défend beaucoup, et qui peut changer rapidement le système de jeu. Dans ce cas, nous devons aussi maintenir la possession du ballon et éviter les pertes de balle inutiles comme on le fait toujours."

Le Bayern, prétendant au titre...

A la question de savoir si le Bayern est un prétendant sérieux pour gagner encore la Ligue des champions cette saison, l'entraineur du Bayern estime qu'il est encore tôt de s'exprimer ! "Nous sommes encore en phase des poules, il faut attendre la phase d'élimination directe en mars ou avril prochain" conclut-il.

Mais le mot d'ordre est bien connu. Présent en conférence de presse d'avant match aux côtés de l'entraineur, Thomas Müller se réjouit du début de la compétition.

"Nous sommes heureux que notre compétition reprenne" a indiqué pour sa part l'attaquant du Bayern. Et d'ajouter: "Nous sommes sur une bonne lancée, et nous sommes parmi les prétendants au titre cette saison"

Le Borussia Mönchengladbach accueille le Real Madrid

Le club champion d'Espagne s’est incliné 3-2 la semaine dernière à domicile face aux Ukrainiens de Shakhtar Donetzk. Face au Borussia Mönchengladbach, l’entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane appelle ses joueurs à rester vigilent durant toute la rencontre comme ils en ont fait preuve samedi dernier lors du classico contre leurs rivaux du FC Barcelone :

"Nous savons que nous affronter une équipe capable de vous mettre dans une situation difficile à tout moment du match. C’est pourquoi nous devons jouer plus fort et pendant 90 minutes : de la 1ere minute à la dernière minute du match sans relâcher. Et bien si nous gardons le rythme, nous aurons de chances de gagner. C’est ce que nous voulons faire, nous allons essayer de jouer comme nous l’avons fait samedi dernier. "

Le choc Borussia Mönchengladbach - Real Madrid va se tenir ce soir à 19hTU. Dans le groupe B toujours, Shakhtar Donetzk accueille quant à lui l’Inter Milan à 16h45 TU.