La Liga: le Real Madrid à un match du titre

Le leader du championnat espagnol conserve déjà quatre points d’avance sur son dauphin et rival le FC Barcelone. Et c’est avec des prestations hors paires : neuf victoires en neuf matches depuis la reprise de la Liga à la mi-juin.

En cas de victoire ce soir contre Villareal, le club madrilène pourrait remporter le sacre, le 34e de son histoire.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire avec une défaite ou un match nul, les hommes de Zinedine Zidane devront attendre la dernière journée du championnat.

L’entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane promet de jeter la dernière énergie dans la bataille:

"Nous sommes ici juste pour gagner le match. C’est ce qui nous motive et ce à quoi nous nous préparons. Je ne peux pas dire nous ferons un match nul et le lendemain un autre ! Non, non. Nous allons jouer à fond comme nous le faisons dans les autres matches. Et nous savons que notre adversaire va faire de même, et c’est une bonne équipe. Nous devons donc réfléchir et nous concentrer sur notre rencontre et nous savons que le match nous sera difficile." a t-il dit.

À une journée de la fin de la saison, le FC Barcelone, le club champion l’année dernière reste néanmoins optimiste pour garder le titre.

"On n’a pas encore perdu l’espoir, car tout peut arriver. Mais je dirai tout de même que ce n’est pas aussi facile. Le Real Madrid a tout gagné et s’attendre à leur échec l’avant-dernière journée, je ne pense pas. Ils ont fait preuve de mérite" a indiqué l’entraineur du FC Barcelone Quique Setien.

Parmi les autres affiches, le FC Barcelone, 2e au classement , affronte Osasuna. L’Atletico Madrid , 3e au classement, sera quant à lui sur la pelouse de Getafe dont la 6e place lui permettra de participer à la Ligue Europa, la saison prochaine.