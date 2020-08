La junte du Mali aura du mal à pacifier le nord du pays

Les trois colonels qui se présentent comme la tête du Comité national pour le Salut du Peuple au Mali - les putschistes emmenés par Assimi Goïta qui ont renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta - ont promis d'administrer la transition jusqu'aux prochaines élections. Mais ils vont devoir gérer aussi les conflits armés et les relations avec à la fois les mouvements signataires des accords de paix d'Alger... (vous avez entendu hier et ce matin des représentants de la Plateforme et de la CMA qui se disent prêts à coopérer avec le nouveau pouvoir qui va se mettre en place)... mais le CNSP va aussi devoir tenter de venir à bout des groupes djihadistes qui sont toujours actifs dans le nord du pays.

Et c'est là que les choses risquent de se compliquer, de l'avis du journaliste Paul Mben, qui suit de près l'évolution des conflitsau Mali.

