La Guinée a célébré ses 60 ans dans la joie et le souvenir des héros africains

Journal 17HTU (02.10.18)

Parmi les sujets au menu : les célébrations officielles du 60ème anniversaire d'indépendance de la Guinée en présence de plus d'une dizaine de Chefs d'Etat africains et un bilan de ces 60 ans, le boycott du recensement électoral au Togo par l'opposition et la fête de la réunification allemande prévue ce 3 octobre avec le défi des disparités entre Allemagne de l'Est et de l'Ouest.