La gauche accède à la présidence au Mexique

Le nouveau président avait fait campagne sur la lutte contre la violence, la corruption, le trafic de drogue ou encore les relations politiques et la question de la migration. Le raz-de-marée de la gauche au Mexique, porté par le président élu, s'est confirmé lundi avec les résultats des élections législatives et sénatoriales, dans un pays lassé par les violences et la corruption.

Le président américain a félicité Andres Manuel Lopes Obrador pour sa victoire, affirmant qu'il était "prêt à travailler avec lui". "Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des Etats-Unis et du Mexique", a tweeté Donald Trump dont la politique commerciale mais aussi les dernières mesures sur l'immigration ont plongé les relations avec son voisin mexicain au plus bas de leur histoire.

Autre partenaire important, le Canada a également félicité le vainqueur. Le Premier ministre Justin Trudeau a appelé à une relance rapide de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Selon Jean Rivelois, chercheur à l'Institut de recherche pour le Développement, en France, et spécialiste du Mexique, c'est une victoire de la gauche radicale dans un pays où les partis traditionnels ont déçu les électeurs.

Cliquez sur l'image ci-desus pour écouter ses explications.