Statues royales

Au cours de la conquête par les troupes françaises en 1892, de nombreux objets, dont ces trois statues royales, ont été volés au palais royal d'Abomey et apportés en France. Ils y ont d'abord été exposés au musée ethnologique du Trocadéro avant de déménager en 2006 au musée du Quai Branly, initié par l'ancien président Jacques Chirac et qui a coûté plus de 235 millions d'euros.