La France re-coopère avec le Burundi... réaction

Info Matin 7HTU (23.07.19)

Au menu : le témoignage d'un des meneurs de la mutinerie dans la prison centrale de Kondengui au Cameroun, une analyse de la nouvelle vague de violences dans la province de l'Ituri en RDC, la reprise de la coopération de la France avec le Burundi, la course à la succession de Theresa May à la primature en Grande Bretagne et l'entente sur la répartition des migrants secourus en Méditerranée.