La finale retour de la LDC africaine va être rejouée

C'est un véritable coup de tonnerre dans le football africain : cette finale retour qui avait fait tant couler d'encre va se rejouer sur terrain neutre. La date n'est pas encore connue, mais ce qui est sûr, c'est que cette rencontre aura lieu après la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'achèvera le 19 juillet prochain. Ainsi en a décidé la Commission extraordinaire de la CAF qui était réunie pendant deux jours à Paris.

L'Espérance doit rendre son trophée

Une décision d'ores et déjà mal accueillie par l'Espérance Sportive de Tunis, qui avait soulevé le trophée dimanche dernier suite au refus des joueurs du Wydad de revenir sur la pelouse. Pour rappel, l'équipe marocaine avait contesté la décision de l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui avait refusé un but suite à un hors-jeu inexistant. Les joueurs du Wydad avaient demandé au directeur de jeu d'aller consulter la VAR (l'assistance vidéo); celui-ci avait rétorqué que la VAR n'était pas disponible et qu'il en avait informé les capitaines des deux équipes avant la rencontre.

Sacré dimanche dernier, l'Espérance Sportive de Tunis va devoir rendre le trophée.

L'Espérance Sportive de Tunis doit maintenant rendre son trophée. Par ailleurs, il a été décidé que le résultat du match aller sera conservé. Au Maroc, les deux équipes avaient fait match nul 1-1. Les dirigeants de l'EST ne comptent pas en rester là et vont saisir le Tribunal Arbitral du Sport.

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo

En Ligue des Nations, le Portugal s'est qualifié pour la finale en battant la Suisse 3-1, grâce à un triplé de l'inévitable Cristiano Ronaldo en fin de match. Les Portugais joueront soit contre les Pays-Bas, soit contre l'Angleterre, qui s'affrontent ce soir à partir de 18h45 en temps universel.

Cristiano Ronaldo a inscrit 88 buts en 157 sélections.

La pluie s'invite à Roland-Garros

En tennis, il n'y a pas eu de matchs hier à Roland-Garros en raison de la pluie. Toutes les rencontres du jour ont été reportées, une première depuis 2016. Si le temps est clément, on devrait jouer la suite et la fin des quarts de finale : Simona Halep contre Amanda Anisimova et Madison Keys face à Ashleigh Barty chez les dames, Djokovic-Zverev et Thiem contre Khachanov chez les hommes.

Toronto prend l'avantage

Enfin en NBA, grâce notamment aux 18 points et 9 rebonds du Camerounais Pascal Siakam, les Toronto Raptors ont battu les Golden State Warriors 123-109 et mènent 2-1 dans ces finales. La prochaine rencontre aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi.