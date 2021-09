La Fifa appelée à agir suite à d'insultes racistes

"Il est totalement inacceptable que les joueurs anglais aient fait l'objet d'insultes racistes en Hongrie", a déclaré vendredi Boris Johnson sur son compte twitter. Le chef du gouvernement britannique a à cet effet interpelé la Fifa à agir : "Il faut des mesures pour éradiquer pour de bon ce genre de comportement", dit-il en définitive.

Et selon la presse britannique, les joueurs britanniques ciblés sont Jude Bellingham, le milieu du Borussia Dortmund, et Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City. Mais juste avant le match, les joueurs anglais avaient aussi été collectivement hués par les supporters hongrois pour avoir posé un genou à terre, en geste pour dénoncer le racisme. "Il n'est pas juste de critiquer tous les fans hongrois", explique le sélectionneur anglais. Selon Gareth Southgate ,il y a des supporters hongrois qui sont gentils et respectueux. " Il y a des individus responsables, ils doivent être poursuivis", dit-il pour conclure.

A lire aussi....Josuha Guilavogui : "Il faut des actes forts pour combattre le racisme"

Le match opposant l'Angleterre à la Hongrie s'est poursuivi malgré ces tensions à caractères raciste, et les Three Lions ont remporté la rencontre (4-0). Sur d'autres pelouses, la Mannschaft s'est imposée face au Liechenstein (2-0). L'Italie a été tenue en échec face à la Bulgarie (1-1), la Pologne a battu l'Albanie (4-1), la République Tchèque s'est imposée face à la Biélorussie (1-0), et l'Irlande du Nord a dominé la Lituanie (4-1).