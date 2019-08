La Fatshimetrie pour contrôler la politique du président Félix Tshisekedi

Info Matin 7 H TU (05.08.2019)

Après des mois de manifestations, les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation ont trouvé un accord pour la mise place d'une autorité civile.// L'opposition rwandaise est de plus en plus inquiète après la disparition et la mort de ses membres.// En Centrafrique, l'utilisation des produits nocifs dans les exploitations minières affecte dangeureusement la vie des populations.