Football : la fédération argentine assure que Scaloni reste

Sa nomination à l'été 2018, quelques jours après l'élimination de l'Albiceleste en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la France, n'avait pas fait l'unanimité.

Jusque-là, Lionel Scaloni n'avait occupé que des postes d'assistants, épaulant notamment Jorge Sampaoli.

Son CV de joueur n'était pas non plus le plus impressionnant, l'ancien sociétaire de la Lazio et de l'Atalanta n'ayant eu que sept sélections en équipe nationale au cours de sa carrière.

Lionel Scaloni a fait partie de l'équipe d'Argentine de 2003 à 2006

Pour l'Argentine, habituée aux noms ronflants, Lionel Scaloni ne pouvait être qu'un intérimaire.

Mais depuis 2018, l'homme a déjoué tous les pronostics. D'abord en remportant la Copa América en 2021, le premier titre majeur de l'Argentine depuis 1993, mais surtout en soulevant la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

En quatre ans, Lionel Scaloni s'est constitué un des plus beaux palmarès du football argentin.

Quatre ans de plus ?

Dans ce contexte, largement positif, Lionel Scaloni semble tout désigné pour rester le sélectionneur de l'Argentine et ce jusqu'au Mondial 2016.

C'est en tout cas ce que souhaite ardemment la Fédération argentine de football.

Cette dernière le sait par ailleurs très proche de des joueurs et notamment de Lionel Messi, qui depuis l'arrivée de Scaloni, semble beaucoup plus apprécier son poste de capitaine.

S'il reste en place, Scaloni souhaite conserver Lionel Messi dans son effectif jusqu'en 2026

Lors d'une conférence de presse dans la province de San Juan, dans l'ouest du pays, le président Claudio Tapia a assuré que Scaloni avait envie de continuer l'aventure.

"Scaloni est et restera l'entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine. Nous sommes tous les deux des hommes de parole, nous nous sommes dit oui. Je ne doute pas qu'il continuera", a déclaré le dirigeant.