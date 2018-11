La DW renforce sa présence en Afrique

La DW est présente dans beaucoup de pays en Afrique. Au Sénégal, elle est partenaire du groupe Excaf depuis deux décennies. Une collaboration qui a permis aux deux groupes de mieux se connaitre.

Sidy Diagne, le directeur général du groupe sénégalais explique que "vingt ans, ce n’est pas rien. Ça veut dire qu’il y a beaucoup de choses qui ont été effectuées. C’est un partenariat très bénéfique pour Excaf parce qu’il nous a permis de sensibiliser les populations, d’avoir des échanges culturels et je pense que cela a permis de raffermir le lien entre l’Allemagne et le Sénégal."

Une radio au service de ses auditeurs

Les programmes de la radio internationale allemande sont bien appréciés par les auditeurs africains qui y voient une autre manière d'aborder l'information.

L'activiste et rappeur sénégalais Malal Talla, alias Fou Malade, estime qu’il est temps que la radio s’installe à Dakar : "Aujourd’hui, les Allemands ont beaucoup à dire et ils ont beaucoup de choses à partager. Leur implantation en tant que radio, à Dakar leur permet de mieux comprendre les sujets et de mieux les appréhender."

Des auditeurs de plus en plus demandeurs

Sidy Diagne, le directeur d'Excaf, partage le même avis. Il pense que les médias allemands ont leur place en Afrique.

"Ce serait une bonne initiative. Nous avons la Voix de l’Amérique, il y a une fréquence pour Radio Chine Internationale. Je pense qu’il est important qu’un groupe comme la Deutsche Welle puisse être présent au Sénégal, à travers un bureau, à travers une fréquence sur la TNT, à travers une radio."

En tournée en Afrique de l’ouest, dans le cadre de l’émission Eco-Afrique, le directeur général de DW, Peter Limbourg, s'est déclaré favorable à une plus grande présence de la radio dans la sous-région : " Je crois qu’on peut faire plus. Ce que je veux dire, c’est que nous sommes déjà bien présents sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Deutsche Welle et il y’en aura encore plus dans le futur."

La France, l’Angleterre, la Chine et les Etats-Unis, sont tous présents à Dakar à travers des fréquences ainsi que des bureaux de représentation.

L’Allemagne s’intéresse de plus en plus au continent avec des projets économiques, environnementaux et culturels. Une implantation de DW en Afrique de l’ouest pourrait accompagner cette dynamique et rapprocher les peuples.

Eco@Afrique au coeur du partenariat

Le 15 novembre, la chaîne internationale allemande DW et son partenaire sénégalais RDV étaient réunis pour un événement marquant la réussite d’éco@afrique, un programme environnemental coproduit par les deux chaînes qui présente chaque semaine des innovations écologiques et des exemples de bonnes pratiques environnementales développées en Afrique et en Europe.

L’émission met en avant des idées inspirantes pour lutter contre le changement climatique et préserver l’environnement qui peuvent donner envie aux téléspectateurs de s’engager dans des projets de sauvegarde de la planète.

En marge de l’événement, les journalistes et présentateurs de l’émission, Bamba Faye (RDV) et Rachel Malongo (CRTV) ont animé une discussion publique sur la thématique : "L’économie verte est-elle gérable pour l’Afrique ? "

Thomas Mandlmeier, journaliste à la DW en charge de l’émission eco@afrique, l’homme politique sénégalais Colonel Abdoulaye Diop, l’expert en environnement Baba Drame, ainsi que l’expert du climat Cheikh Ndiaye Sylla ont participé au débat.

" éco@afrique est vraiment utile à notre audience, et c’est une des émissions les plus importantes de notre programmation. Notre partenariat radio et TV de longue date avec EXCAF Telecom repose sur des liens et une confiance mutuelle entre les deux organisations médiatiques ", a déclaré Peter Limbourg, le directeur général de la DW.

Basé sur le programme anglophone à succès eco@africa, le magazine hebdomadaire éco@afrique met l’accent sur la conservation de la biodiversité, les énergies de demain, la gestion alternative des ressources ou encore la mobilité du futur.

Interactif, il encourage les téléspectateurs à partager leurs récits, photos et vidéos illustrant leurs propres initiatives pour protéger le climat.