La DW lance un canal YouTube en turc

Le directeur général de la DW, Peter Limbourg, lance, ce lundi, lors d’une conférence de presse à Istanbul, ce nouveau canal YouTube en turc, +90. Ce nouveau programme doit contribuer à promouvoir "la liberté de la presse et la liberté d’expression", a-t-il expliqué.

Quatre médias internationaux, la DW, BBC, VOA et France24, ont décidé de participer à la diffusion d’informations objectives à destination des Turcs.

L’idée est de permettre aux turcophones d’accéder, par le biais de YouTube, à des contenus vérifiés, crédibles, destinés à promouvoir la démocratie et la protection des droits de l’Homme, alors que les médias nationaux sont fortement encadrés par le pouvoir politique en Turquie et que les journalistes indépendants y sont régulièrement menacés.

"90 est le préfixe qu'il faut composer quand vous passez un appel vers la Turquie, a expliqué M. Limbourg. C'est le signal que nous en tant que radiodiffuser international voulons être davantage en contact avec la Turquie. La situation de la liberté de la presse là-bas est très compliquée et proposer une offre supplémentaire dans ce paysage médiatique est une chose positive."

La forte diaspora turque en Allemagne pourra également bénéficier de ces informations.

Peter Limbourg, directeur général de la DW

Une fenêtre sur l’Europe

Les vidéos proposées par +90 traiteront de sujets de société, de politique, proposeront des interviews, des reportages de fond pour se faire l’écho de la société turque dans toute la diversité de ses opinions.

Pour M. Limbourg, "Youtube et les réseaux sociaux sont des médias jeunes. Les jeunes sont donc notre cœur de cible et promouvoir un dialogue entre eux sur certains sujets est le but ultime que nous souhaitons atteindre."

Le canal transporte des valeurs universelles et cherche à ouvrir la société turque à son voisin européen.

Le gouvernement turc a été approché en amont du lancement de ce canal pour l’informer de son existence mais aussi pour encourager les responsables politiques à accorder des interviews aux journalistes travaillant sur ce projet.

La DW est responsable de la gestion de ce nouveau canal. Les journalistes Erkan Arikan et Isil Nergiz sont chargés de son développement.

Le projet est cofinancé par le Bundestag et soutenu par tous les groupes parlementaires représentés à la chambre basse du Parlement allemand.